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逃離川普2.0！郵輪公司推「4年環遊世界」遠離美國

2024/11/13 17:13

郵輪公司維拉維在選舉後，宣布推出套裝行程，讓不滿川普的民眾，能搭乘郵輪環球旅行長達4年。（資料照，美聯社）郵輪公司維拉維在選舉後，宣布推出套裝行程，讓不滿川普的民眾，能搭乘郵輪環球旅行長達4年。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選川普（Donald Trump）獲勝將重返白宮，讓許多民主黨支持者崩潰，考慮是否離開美國。然而，一家郵輪公司宣布推出全新套裝行程，讓乘客搭乘郵輪長達4年之久，提供未來川普第二任期內，暫時移居的新選擇。

根據《Business Insider》報導，郵輪公司維拉維Villa Vie Residences在選舉後，宣布推出「Skip Forward」套裝行程，讓不滿川普的民眾，能搭乘Villa Vie Odyssey號郵輪環球旅行長達4年。單人房起價25萬5999美元（約新台幣842萬元），雙人房31萬9998美元（約新台幣1036萬元）。

如果想在2026年期中選舉後就回國，也可以選擇2年的「Midterm Selection」套裝行程，單人票價為15萬399美元（約新台幣487萬元），雙人票價則是18萬7998美元（約新台幣609萬元），另外也有1年和3年的票價選擇。郵輪配備水療和健身設施，票價包含三餐，還提供免費啤酒和葡萄酒。

雖然搭乘《Villa Vie Odyssey》郵輪並不能獲得其他國家的公民身分，但公司發言人表示，它可以讓乘客「擺脫塞車、政治和城市生活的單調」。郵輪原本計畫9月啟航，但因延誤而在愛爾蘭停靠4個月，預計造訪全球七大洲的147個國家共425個目的地。

《Business Insider》先前就曾報導，如果川普回鍋白宮，數百萬的美國人考慮要離開美國。在川普勝選後，「移民加拿大」的搜尋量也飆升。

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