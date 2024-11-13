黃仁勳明年來台？工總理事長曝最快時間點

工總理事長潘俊榮指出，工總近期密切規劃舉辦「世界級」的經營者盛會，黃仁勳（見圖）已答應要安排時間參加。工總表示，目前正密切與輝達商洽中。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕工總理事長潘俊榮11日指出，輝達創辦人黃仁勳向他強調，台灣是輝達的投資首選，工總近期也在密切規劃舉辦「世界級」的經營者盛會，邀請全球首屈一指的科技大咖共襄盛舉，外界預期屆時黃仁勳、蘇姿丰等科技大咖可望同框。工總受訪指出，目前正密切與輝達商洽中，時程上最快會是明年第2季。

潘俊榮坦言，他不會說也聽不懂英語，今年6月與工總榮譽理事長許勝雄率領來自10個產業領域的代表，一齊拜會輝達創辦人黃仁勳，相談2小時全程都是以台語交談，而黃仁勳是童年、少年時期就離開台灣，經過40、50年，台語仍然能與台語母語者流利溝通，可見他對台灣有情，更對台灣科技製造業的力量有信心，認可台灣科技人才實力最完備，黃仁勳更向他強調「輝達投資首選是台灣」。

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潘俊榮認為，產業界一定要升級、要轉型，透過與政府的政策合作，翻轉台灣的經濟，走出不一樣的路，黃仁勳簡報時就向他說，「用3年的時間去翻2個本太慢了，是要用6個月在翻4個本、5個本、6個本，這才叫做AI時代來臨」。

潘俊榮指出，不是明年就會是今年底，工業總會要舉辦「世界級」經營者大會，黃仁勳已答應要喬時間參與，屆時也會邀請國際級AI科技大咖共襄盛舉，大會專案執委會已經成立，由工總監事會召集人苗豐盛主導，已正式啟動與黃仁勳的洽商，尚未敲定時間。

工總受訪指出，活動正式名稱與具體時程仍在安排，目前仍在與輝達商洽中，時程上最快也會落在明年第2季。

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