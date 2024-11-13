晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

黃仁勳明年來台？工總理事長曝最快時間點

2024/11/13 16:28

工總理事長潘俊榮指出，工總近期密切規劃舉辦「世界級」的經營者盛會，黃仁勳（見圖）已答應要安排時間參加。工總表示，目前正密切與輝達商洽中。（歐新社）工總理事長潘俊榮指出，工總近期密切規劃舉辦「世界級」的經營者盛會，黃仁勳（見圖）已答應要安排時間參加。工總表示，目前正密切與輝達商洽中。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕工總理事長潘俊榮11日指出，輝達創辦人黃仁勳向他強調，台灣是輝達的投資首選，工總近期也在密切規劃舉辦「世界級」的經營者盛會，邀請全球首屈一指的科技大咖共襄盛舉，外界預期屆時黃仁勳、蘇姿丰等科技大咖可望同框。工總受訪指出，目前正密切與輝達商洽中，時程上最快會是明年第2季。

潘俊榮坦言，他不會說也聽不懂英語，今年6月與工總榮譽理事長許勝雄率領來自10個產業領域的代表，一齊拜會輝達創辦人黃仁勳，相談2小時全程都是以台語交談，而黃仁勳是童年、少年時期就離開台灣，經過40、50年，台語仍然能與台語母語者流利溝通，可見他對台灣有情，更對台灣科技製造業的力量有信心，認可台灣科技人才實力最完備，黃仁勳更向他強調「輝達投資首選是台灣」。

潘俊榮認為，產業界一定要升級、要轉型，透過與政府的政策合作，翻轉台灣的經濟，走出不一樣的路，黃仁勳簡報時就向他說，「用3年的時間去翻2個本太慢了，是要用6個月在翻4個本、5個本、6個本，這才叫做AI時代來臨」。

潘俊榮指出，不是明年就會是今年底，工業總會要舉辦「世界級」經營者大會，黃仁勳已答應要喬時間參與，屆時也會邀請國際級AI科技大咖共襄盛舉，大會專案執委會已經成立，由工總監事會召集人苗豐盛主導，已正式啟動與黃仁勳的洽商，尚未敲定時間。

工總受訪指出，活動正式名稱與具體時程仍在安排，目前仍在與輝達商洽中，時程上最快也會落在明年第2季。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財