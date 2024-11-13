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合併案尚未送件 台新金、新光金今發4點聲明

2024/11/13 16:21

台新金和新光金今聯合發布聲明稿，指新光銀工會近期將選任協商代表，以利後續協商程序有其合法正當性。（資料照）台新金和新光金今聯合發布聲明稿，指新光銀工會近期將選任協商代表，以利後續協商程序有其合法正當性。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台新金和新光金的合併案，經雙方股東會表決通過後，因員工安置計畫未和工會取得共識，因此至今尚未向金管會遞件。台新金和新光金今聯合發布聲明稿，指新光銀工會近期將選任協商代表，以利後續協商程序有其合法正當性。

台新金與新光金在10月9日分別召開股東臨時會，以92.76%、72.29%同意通過「新新併」，但雙方至今尚未向金管會遞件。據瞭解，主要是員工安置計畫尚未與新光工會取得具體共識。

台新金控、新光金控聯合聲明如下：

一、台新金控、新光金控聯合發布聲明表示，10月9日雙方股東臨時會通過合併案後，雙方金控即持續不斷與員工及工會進行溝通並傾聽心聲，以確保合併過程中員工權益獲得充分保障。

二、新光銀工會近期將選任協商代表，以利後續協商程序有其合法正當性，雙方金控均充分理解並予配合。

三、台新金和新光金表示，合併案均按規劃執行，希望能在主管機關指導下，順利完成合併案點最後一哩路。

四、謹此說明如上，籲請各界勿被不實報導所誤導。

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