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財金建置數位券平台 繳地價稅可獲券抵消費

2024/11/13 16:11

財金建置數位券平台，兆豐銀力推數位券，繳地價稅就可獲券抵用消費。（業者提供）財金建置數位券平台，兆豐銀力推數位券，繳地價稅就可獲券抵用消費。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕近幾年政府為紓困及振興產業，陸續發放各類振興券，考量製作、發放、核銷等繁瑣流程，財金公司建置完成「數位券平台」，將平台與TWQR的消費支付功能結合，讓民眾更方便領取各類數位券，並方便的使用。

為了讓民眾提前體驗數位券的便利，公股龍頭兆豐銀率先響應，將地價稅結合數位券提供加碼優惠，民眾只要至台灣行動支付App開通兆豐數位券錢包，透過台灣Pay綁兆豐卡掃碼繳納地價稅，就可獲得100元數位券，可至全台27個商圈或店家抵用，再搭配兆豐卡本身的台灣Pay繳稅活動，等於可以獲得150元回饋。

財金公司指出，考量近年政府多次發放數位券的過程，民眾及店家領取、使用及核銷等作業流程複雜，因此著手進行「數位公共建設金流平台-數位券」建置，搭配各金融機「TWQR」的消費支付環境，民眾透過原本習慣的APP，即可登記、領取、使用數位券進行消費折抵，建立完善的生態體系。

想要使用數位券，無須額外下載APP，只需在台灣行動支付APP，或使用原本習慣往來金融機構的APP，即可開通「數位券」服務，銀行可在此送券，民眾只要在「TWQR」支付通路，就可進行消費折抵。

財金公司解釋，現行支援TWQR的店家，可無痛升級支援「數位券」服務，增加更多消費誘因，民眾持券若額度不足，可搭配金融卡、信用卡等支付工具，以「款+券」完成交易。

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