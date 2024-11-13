勞團質疑「政府帶頭加薪」淪空話 卓揆：薪資揭露調整到5萬元

行政院長卓榮泰（中）今天受訪時表示，在「就業服務法」裡面，希望將薪資揭露的最低由4萬元調整到5萬元。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕勞團質疑「政府帶頭加薪」淪空話，行政院長卓榮泰今天受訪時表示，在「就業服務法」裡面，希望將薪資揭露的最低由4萬元調整到5萬元，增加薪資的透明度，以利於人力的市場互相做有利的溝通。對於上市櫃公司，希望也能夠將公司的盈餘能夠分配給員工。

卓榮泰表示，經過討論後，最低薪資審議委員會審將最低工資調整，連續幾年都做這樣調整。28590元是明年起最低工資，我們當然希望能夠持續地往上來攀升，除了政府在明年對軍公教人員加薪之外，我們也希望民間企業也能夠同步地加薪。

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卓榮泰指出，那政府更要做帶頭的作用，所以對於中央政府所約用（約聘、約僱人員，以及在勞務承攬契約合作的人員，以及勞務採購的人員，都要求明年能夠達到最低工資的1.1倍，就是加10%。

卓榮泰強調，我們也希望民間至少要往這個方向來做更多的努力；在《就業服務法》裡面，我們也希望能夠調整，將薪資揭露的最低由4萬元調整到5萬元，增加薪資的透明度，以利於人力的市場互相做有利的溝通。

卓榮泰說，對於上市櫃公司，希望也能夠將公司的盈餘能夠分配給員工，同時能夠達到更高的薪資，是否有這樣的能力跟做法，也列為未來審核的一個標準當中。政府種種的做法，是希望由政府帶頭、民間響應，那麼能夠達到勞資和諧，一方面照顧勞工的權益，一方面讓我們產業能夠有持續競爭跟發展的能力。

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