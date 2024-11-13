公務員輕生疑雲 勞動部：增加「匿名問卷」訪查分署全體員工

勞動部今日指出，除進行員工訪談，並於今日普發問卷，採匿名方式進行分署全體員工訪查。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕北基宜花金馬分署發生公務員輕生事件，遭爆生前遭霸凌，勞動部組成調查小組著手調查，勞動部今日指出，除進行員工訪談，並於今日普發問卷，採匿名方式進行分署全體員工訪查，調查程序預定最快本週內完成。

儘管勞動部已介入調查，但各項爆料持續。勞動部今日重申，表示為釐清事實真相，勞動部已由政務次長許傳盛邀集專家及員工代表，組成調查小組啟動調查。

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針對調查進度，勞動部表示，除進行同仁訪談外，並在今（13）日普發問卷，採匿名方式進行分署全體同仁訪查，同時為避免同仁有所顧慮，並確保不受監視，可以打字方式填寫問卷，藉此鼓勵同仁協助提供事實及意見，調查程序預定最快於本週內完成。

勞動部表示，部長何佩珊非常感謝各界關心此事件，並隨時掌握相關進度，待調查結果出來後，會儘速對外公布，屆時也會依調查結果，對相關人員作出處置，希望各界能耐心等候。

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