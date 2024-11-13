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工研院技轉熱消融技術治肝癌腫瘤 精準更優於美國大廠

2024/11/13 15:22

經濟部整合國內11家高值醫材廠商，共赴全球最大醫材展MEDICA，設置台灣創新技術專館。（技術司提供）經濟部整合國內11家高值醫材廠商，共赴全球最大醫材展MEDICA，設置台灣創新技術專館。（技術司提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為推動我國高階、高值醫材佈局全球、對接國際市場商機，經濟部產業技術司已整合11家高值醫材廠商，共赴全球最大醫材展MEDICA，設置台灣創新技術專館，其中亮點技術包括工研院開發的「智慧射頻熱消融系統（iRFA）」，針對肝癌腫瘤治療，精準更甚美國大廠產品，已成功技轉台廠。

技術司說明，技術司支持工研院的科技專案「智慧射頻熱消融系統（iRFA）」，已技轉仁寶電腦，該技術獲愛迪生獎、全球百大科技研發獎等大獎肯定，是針對肝癌腫瘤的創新治療方法，能縮短手術時間35%，消融誤差控制在2%以內，更優於現行美國大廠產品。

技術司指出，另有金工中心研發的「鎂合金可降解止血夾」，可解決傳統止血夾永久留在體內的問題，已技轉安鎂佳，該產品在力學強度超越國際領先品牌，並獲得各國買家的好評。

技術司指出，上述兩項技術憑藉卓越技術性能，引起國際買家關注，證明台灣生醫高值醫材的競爭力與創新深度，也能為拓展全球市場奠定堅實基礎。

「台灣創新技術專館（Taiwan MedTech Innovation Pavilion）」由經濟部技術司攜手11家廠商籌組，聚焦在智慧醫療、高階醫材及生醫晶片等3大領域。

智慧醫療區展示國內ICT及高階影像技術應用在醫材領域的成果，不僅國內重要科技大廠包括仁寶、達擎、鴻海、佳世達等參展，潛力廠商包括博想醫學與超象科技亦投入。

高階醫材區則有可成科技、明基材料、安鎂佳，跨界投入創新醫材研發與製造；生醫晶片區，則由生奕科技與奎克生技展示國內生醫晶片應用技術。

展會期間，台灣創新技術專館同步進行系列國際媒合活動，吸引來自歐洲、亞洲以及北美的醫療與科技廠商前往專館，了解台廠的產品與技術。專館亦規劃一對一精準媒合、多場廠商發表會及交流會，促進台廠鏈結國際夥伴。

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