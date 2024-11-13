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交通部年度招商大會27日舉辦 商機總額2871億元歷史新高

2024/11/13 15:25

交通部年度招商大會27日舉辦，中華電信也加入招商平台，並提供AI應用服務展示。（資料照）交通部年度招商大會27日舉辦，中華電信也加入招商平台，並提供AI應用服務展示。（資料照）

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（13日）宣布，年度招商大會將在本月27日（週三）舉行，整體案件共計62件，釋出可供民間投資及向民間採購的商機總金額再破歷史新高，達到2871億元。

大會當天將由交通部暨所屬機關（構）及經濟部所轄投資台灣事務所等單位設置14個招商攤位，提供面對面溝通互動場合，讓與會貴賓了解投資商案，建立聯繫管道。

此外，這屆活動中華電信也加入招商平台，並提供AI應用服務展示，希望藉由現場親身的實際互動，讓與會者體驗AI應用，進而可將AI相關技術運用在基礎建設及服務效能提升上。

今年度交通部招商大會除投資商機總額再創新高外，並特別選定6個重要的亮點商案，包括台鐵臺南車站城中樞紐開發計畫、屏東縣大鵬灣風景特定區（遊一區及遊艇港區）國際觀光遊憩設施BOT（或ROT）案、（遊二區）國際級休閒園區BOT案及（遊三區）國際觀光遊憩設施BOT案、基隆市威海營區BOT案，以及基隆市一德新村都市更新招商計畫案，亮點商案總投資金額達392.74億元，並將於大會活動當天介紹。

招商大會將在11月27日（週三）下午2時至4時30分在台北凱達大飯店3樓宴會廳，大會以「創新交通大建設，開拓商機登高峰」為主題。交通部表示，歡迎各界參與本次招大會，完整的招商項目資訊可上招商大會平台查詢。

招商大會報名及相關商案資訊等已建置在「交通部招商專區」（ https://www.motc.gov.tw/201409050001/app/folder/1431），邀請各界業者踴躍報名參與，線上報名網址（https://www.motc.net.tw/）。

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