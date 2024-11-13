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AMD證實全球裁員4％ 上千人受影響

2024/11/13 15:15

AMD證實全球裁員4％ 上千人受影響超微週二（12日）證實全球裁員，約4％員工受影響。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕多名網友在匿名社群平台爆料，晶片設計商超微（AMD）正在進行裁員，超微週二（12日）證實這項消息，稱正在裁減全球部分員工，這次裁員約佔超微員工總數的4％。

《Wccftech》報導，有網友在匿名平台表示，自己接獲超微的裁員通知，陸續有其他人出面表示自己也聽到了類似的消息。根據部份貼文，超微在全球約有2.6萬名員工，這波裁員預計將影響4％，相當於1000名員工。超微發言人隨後也證實這一消息。

超微目前正透過退出加速器產品，並計劃藉由舉債、運用現金部位來為收購籌資，積極瞄準AI（人工智慧）產業。競爭對手英特爾（Intel）多次裁員之際，超微也啟動裁員。與超微不同的是，英特爾一直為了維持獲利能力苦苦掙扎，近2季皆出現虧損。

超微傳出裁員消息當天，公司股價收跌2.52％，自超微發佈Q3財報以來，股價已跌13.6％。儘管超微Q3營收、利潤分別成長17％、34％，但由於財測不如預期，引發了市場看跌聲浪。

財報也顯示出超微的電競領域大幅下滑，單季營收年減69％至4.62億美元（約新台幣150.3億元），這導致電競相關業務幾乎面臨虧損，營業收入從去年同期的2.08億美元（約新台幣67.6億元），暴跌96％至1200萬美元（約新台幣3.9億元）。

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