台積電揪團拚零廢，估可年減15億元環境成本。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台中報導〕晶圓代工龍頭廠台積電今舉行台中零廢製造中心商轉典禮，執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，這座零廢製造中心是台積電與協力廠商共同打造，也是業界的第一座整合型能資源循環場域，預估未來零廢製造中心每年將可減少新台幣15億元環境成本。

秦永沛表示，保護環境是一項無法忽視的重要課題，儘管近年來，環保議題受到越來越多的重視，但全球的資源消耗量卻不減反升，根據2024年循環加劇報告，過去五年全球消耗的原物料超過五千億公噸，這幾乎相當於整個二十世紀的總用量，這驚人的數字，讓我們看見循環經濟的重要性和急迫性，更顯示我們需要有更迅速的資源管理行動方案，需要各界團結一心，堅定地朝著共同目標前進。

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他說，對台積電而言，推動循環經濟不僅是一個責任，也是一個契機，身為全球半導體製造的領導者，台積電深知自己在環境保護和資源管理上的使命，循環經濟不僅是永續的重點作為，更能提高資源利用效率，這是企業成長與環境保護共贏的機會。

秦永沛表示，這座零廢製造中心是台積電與協力廠商共同打造，也是業界的第一座整合型能資源循環場域，秉持減廢最大量、環境效益最大化、管理風險最小化的原則，零廢製造中心將實現廢棄資源的點石成金，把廢棄物再生成高價值的工業級，甚至電子級的原物料，實踐從搖籃到搖籃的循環經濟模式。

他指出，在過去一年的試營運中，所產出的再生產品已經達到百分之百營收標準，並且已經提供給台積電及其他產業作為再利用的原物料，這是綠色創新技術的里程碑。

秦永沛說明，未來製造零廢中心預計每年將為公司減少大約13萬公噸的廢棄物委外儲量，佔公司中科廠區廢棄物的百分之八十五以上。從環境水域分析，每年能為環境減少約新台幣15億元的環境成本，其中，包括4萬公噸的減碳效益，超過逾110座大安森林公園負碳量的減碳效益。

同時，台積電的製造零廢中心也是臺灣第一個導入薄膜碳捕捉技術的示範場域，在廢棄物處理過程中產生的廢熱，在廢棄物處理過程中產生的廢熱，透過碳捕捉技術，在碳被排除煙道之前，將其捕捉下來，不僅減少溫室氣體排放，更達成以廢養綠的減碳成效。

秦永沛表示，在循環經濟方面，台積電取得的令人振奮的成果，去年在臺灣廠區所有的廢棄物回收率達到97%以上，連續9年達成95%以上的好成績，此外，廢棄物掩埋率也已經連續14年小於1%，並成為全球半導體產業中第一個取得UL 2799廢棄物掩埋最高等級驗證的企業，藉此鼓勵自身持續推動永續作為。

他說，循環經濟要能成功，關鍵在於建立生態體系，其中跨領域的異業合作至關重要，這樣才能不斷擴大創新的資源循環利用可能性跟影響力，透過成立零廢製造中心，台積電希望驅動各產業更重視並投入循環經濟，並加速發展動能，在不久的將來，公司將延續臺中零廢製造中心的成果，在各地設置更多的零廢製造中心，與政府、供應鏈夥伴和社會各界攜手合作，共同為下一代創造一個更美好的地球。

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