大谷50轟球今展出 AI監控技術搭配維安團隊首度曝光

台北101公司13日舉行大谷翔平50／50紀念球「夢想高飛特展」開幕儀式，大樓阻尼球也配合特展呈現大谷翔平賽事影像。（記者廖振輝攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕大谷翔平價值1.4億元的「50/50紀念球」13日將於台北101展出，這次維安交由國內中保科技集團協助，為期三個月，中保科技董事長林建涵表示，此次將AI技術整合進維安方案中，利用先進AI影像辨識系統，搭配精英維安團隊，以及24小時連線的防火金庫，構建最嚴密的AI安防網絡，做到全方位、24小時無間斷的安全監控。

林建涵分析，這次維安透過多款固定型攝影機以及360度吸頂攝影機，24小時將畫面連到監控平台，「透過螢幕上面可以監看，如果有任何一個警報系統被觸發，上面也會亮起燈號。一個接近觸碰（警戒區），那就會發出一個警報音，讓現場維安團隊即時即刻掌握展品安全。」

請繼續往下閱讀...

林建涵指出，中保科技的AI技術應用不僅僅是簡單的監控攝像頭，而是透過智能分析系統，實時分析現場每一個人員的行為和動態。AI系統能夠迅速識別潛在威脅，無論是可疑人物的異常舉動還是現場突發狀況，AI都能夠以秒計反應，並立即通知維安人員進行介入。這樣的技術大幅度提升了風險預警的準確性，減少了人為誤判的可能性。

林建涵表示，這次任務最挑戰就是在台灣最高樓層上，布署最精密的防護安全網，科技結合人性，全面打造智慧AI系統，他認為，隨著AI技術的不斷進步，未來的科技安防工作上也能透過大數據分析，大幅提升維安的準確性和效率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法