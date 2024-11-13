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股市高檔震盪！存股族應戰策略 券商：2不1保留

2024/11/13 12:52

股市高檔震盪！存股族應戰策略 券商：2不1保留證券商表示，當股市高檔震盪，存股投資人應下跌期間不停扣、扣款金額不大幅縮減、保留備用資金。圖為美國紐約證交所。
（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國大選前後，無論美股或台股皆出現高檔震盪。證券商根據上一波2022年的歷史經驗，統整當年存股族因應策略-「2不1保留」，包括：下跌期間不停扣、扣款金額不大幅縮減、保留備用資金。

根據投顧業者統計，今年以來截至11月12日，美國那斯達克指數上漲28.45%、S&P 500上漲25.24%、費城半導體上漲22.35%及道瓊工業16.51%。

首先，永豐金證券表示，根據「豐存股美股平台」的統計，S&P標普500指數近4年來最大一波跌幅發生在2022年，當年從1月指數高點4818起跌，10月觸及波段低點3491點，跌幅達27.5%；長達十個月的跌幅中，扣款人數逆勢增長17%；人均扣款金額同期間減幅不到3成，每月人均扣款金額從約3萬元台幣，下降至約2.2萬元。

其次，在高檔波動時期，存美股的投資人有3大特色，永豐金證券指出，下跌期間不停扣、持續每月扣款達2萬元以上、微幅減少每月存股金額保留備用資金，顯示投資人了解存股是穩健累積資產的過程，大跌時定期定額反而能取得相對低價的買股成本優勢，不停扣才能發揮微笑曲線的複利效應。

此外，存股應該考量風險承受度，難以預測景氣波動多久會回升，保留至少6個月以上的緊急預備金，能讓存股更安心，培養出不易受景氣波動而影響的存股心態。

永豐金證券並提醒投資人，今年年末仍有3大總經時事，包含「12月最後一場FED會議」、「MSCI指數季度成分股調整」、與「新任美國總統明年初即將上任」，存股族可借鏡歷史經驗，提早為自己規劃好穩健的投資策略。

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