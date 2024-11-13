宏國白蝦過寒冬 怒轟中國跳票、收購價比成本低

宏國水產養殖協會（Andah）理事長哈維耶（Juan Carlos Javier）透露，失去台灣市場後，今（2024）年宏都拉斯白蝦出口將出現史上最大降幅。（法新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏國水產養殖協會（Andah）理事長哈維耶（Juan Carlos Javier）透露，失去台灣市場後，今（2024）年宏都拉斯白蝦出口將出現史上最大降幅，可能會導致約4500萬美元的損失，當地白蝦產商抱怨，中國的承諾並未兌現之外，還開出比成本價還低的價格。

《中美洲360》（CentroAmerica360）報導，南方中小型水產養殖戶協會（Apemasur）主席克魯茲（Wilmer Cruz）在宏國媒體《論壇報》（La Tribuna）的1篇聲明中表達對當前局勢的擔憂，先指出冬天導致水域缺氧，造成白蝦死亡，其中1廠商Marlon Salazar就損失約1萬磅的白蝦。

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克魯茲還抱怨：「我們有蝦，但沒有市場來銷售我們的產品。買家正在利用這種情況，使支付的價格連（我們）75%生產成本都不到。」

另1位小型白蝦產商負責人曼薩納雷斯（Eugenio Manzanares）也表達了他對中國保證吸收宏國市場承諾的沮喪。「他們（中國）告訴我們，他們要購買我們的產品，但我們卻只發送出兩個貨櫃作為樣品，就這樣。」

他補充：「公司開始養蝦，因為相信一定會出口，但是中國給的價格實在太低。」先前10月，宏國水產養殖協會出面控訴，中方曾允諾要買250個貨櫃白蝦，但結果並未兌現，因雙方面臨價格糾紛，導致該協議很快就破局。

《中美洲360》指出，宏國白蝦出口下降的主要原因，是因為該國對台灣出口量大幅下降。截至10月31日，與去（2023）年同期相比，對台灣的出口自2210萬磅將相至740萬磅。

宏國去年與台灣斷交，導致兩國之間的自由貿易協定因此被廢除，宏國白蝦出口至台灣還要被課徵20%的關稅（因為台宏自由貿易協定終止）。

哈維耶透露，根據他的初步統計，今年出口量為6000萬磅，與去年7890萬磅相比，年減1890萬磅，減少約24%。

哈維耶還說，今年出口額約2.2億美元（約新台幣71億元），與1年前2.657億美元（約新台幣86億元）相比，減少至少4570萬美元（約新台幣14億元）。

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