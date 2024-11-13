大谷翔平「50轟50盜」紀念球降臨台北101 89樓觀景台首亮相

台北101公司13日舉行大谷翔平50／50紀念球「夢想高飛特展」開幕儀式，50／50紀念球在89樓觀景台展出。（記者廖振輝攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國職棒球員大谷翔平在2024賽季締造「50轟50盜」驚人紀錄，以1.4億元天價售出的「50/50紀念球」，即日起至明年3月2日在台北101大樓89樓觀景台，以「夢想高飛」特展展出，台北101董事長賈永婕表示，台北101展出的不只是1顆棒球，而是棒球展現的無價精神。

大谷翔平「50轟50盜」紀念球，由台灣企業優式資本以1.4億元標下，優式資本正好是台北101商辦大樓的租客，賈永婕說，她看到新聞後便主動出擊，雙方一拍即合，由優式資本無償出借「50／50」紀念球，和公益結合籌劃「夢想高飛」特展。

請繼續往下閱讀...

同時由收藏家借展的大谷翔平棒球衣及棒球帽，加上台灣友情出借陳金鋒與王建民的簽名球、棒球衣、棒球帽。

台北101使用專利技術雷射投影機，將風阻尼球投影成巨型棒球。（記者楊雅民攝）

BenQ也使用專利技術雷射投影機，將風阻尼球投影成巨型棒球，提供如臨實境的視覺效果，來自世界各地的遊客及棒球迷在這趟夢想旅程中感受到滿滿驚喜。

交通部長陳世凱及交通部觀光署長周永暉特別出席「夢想高飛」特展啟動儀式，陳世凱表示，台北101是國家重要觀光景點，希望透過這顆球，將海內外觀光客帶來台北101。

賈永婕表示，1顆棒球不只是驚人的數字，更代表棒球無價的精神，希望熱愛棒球的人都可以一起來台北101觀景台看展，同時也締造台日更多的交流。

此次，優式資本除了無償出借「50/50紀念球」，也將購買100萬元觀景台票券邀請公益團體前來觀景台參觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法