傳中國吉利有意出售Volvo股份 瑞典媒體爆背後因素

富豪汽車（Volvo Cars）股價表現疲軟，光是今年跌幅就將近30%。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕富豪汽車（Volvo Cars）股價表現疲軟，光是今年跌幅就將近30%，根據瑞典媒體報導，傳出富豪汽車母公司中國浙江吉利控股（Zhejiang Geely Holding），正尋求出售一部分富豪汽車股份，藉此讓流通股增加，在時間推移下提振股價，不過此消息已被吉利控股否認。

瑞典媒體《Swedish Radio》引述消息人士說法，在斯德哥爾摩交易所上市的富豪汽車，股價已從發行價53瑞典克朗腰斬，目前僅剩約24瑞典克朗，吉利控股和富豪汽車都對股價低迷感到憂心。

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報導稱，股價低迷有許多因素，其中包含吉利控股持有約80%富豪汽車的股份，這使得流通在外股數較少，交易量不高，因此吉利控股考慮出售一部份股票，此舉可能會讓更多投資者買入富豪汽車的股票，且基金經理對富豪汽車的興趣也會增加，可望提振股價。

除了這個原因外，在吉利控股出售富豪汽車股票後，可能會減低富豪汽車中的「中國色彩」，考量到川普當選美國總統後的美中關係，此舉可能很重要。

目前還不清楚吉利控股會出售多少富豪汽車的股票。吉利控股上次出售富豪汽車股票是在2023年，當時賣出了4%，約有1億股。

但吉利控股發言人對此事否認，表示沒有計畫減持富豪汽車的股份。

富豪汽車股價週二（12日）下跌4.21%，收23.12瑞典克朗

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