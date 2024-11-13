美國近半農場僱用非法移民 川普2.0讓美農成最大苦主

美國農業勞動力短缺，近一半農場雇用非法移民。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國農業勞動力短缺，近一半農場雇用非法移民，但現在隨著川普重返白宮後，將實施史上最大規模的移民驅逐計畫，美國農業恐成最大苦主。專家指出，川普該政策不但對美國農業生產造成嚴重衝擊，也將進而影響食物供應鏈，導致更多食品依賴進口，加劇食品價格波動。

愛荷華州最大農業合作社執行長馬特卡斯騰斯（Matt Carstens）表示，川普上任後若將數百萬的非法移民驅逐出境，美國農業將是遭受打擊最大的產業之一。卡斯騰斯接受《彭博》電視台採訪時表示，農業部門仍然是人力密集產業，美國農業勞動力短缺，必須來自各個地方。

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美國農業部表示，近一半的農作物農場工人沒有合法移民身分。未經合法授權在美國工作的勞工比例從1989至1991年期間的約14%上升到近年的近40%。華盛頓特區非營利組織Farmworker Justice（農業工人正義）的策略與計畫副總裁吉爾德指出，加州農業工人中的非法移民比率可能高達70%。

《CNBC》指出，美國進步中心估計，美國無證移民人口約1130萬人，當中的700萬人正在工作。

《彭博》指出，川普驅趕非法移民的政策對加州地區也影響嚴重，因加州盛產水果、堅果和蔬菜等特種作物，而美國中西部地區也可能面臨風險，因為這是穀物、大豆種植區。

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