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佈局寶特瓶回收再生 南亞與宜可可（ECOCO）合作建立綠色循環新網絡

2024/11/13 10:51

南亞資深副總蔡昌明（右）與ECOCO執行長李漢揚（左）率領合作團隊共同簽署備忘錄。（業者提供）南亞資深副總蔡昌明（右）與ECOCO執行長李漢揚（左）率領合作團隊共同簽署備忘錄。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕為促進聚酯回收產業發展，落實環保永續理念，南亞（1303）宣布與台灣循環經濟新創公司宜可可（ECOCO）正式簽署產業合作備忘錄（MOU）；南亞目前已於台灣、中國、越南及美國等地區建置年產能31萬噸的聚酯回收產線，朝全聚酯可回收用途的目標前進。

南亞指出，藉由ECOCO於各大通路設置的先進智慧回收機，提供消費者更便捷的寶特瓶回收管道，讓環保回收意識落實在日常生活中；回收後透過南亞先進的聚酯回收技術，賦予廢棄寶特瓶全新生命，共同建構寶特瓶回收再生網絡，達到資源永續循環目的。

南亞認為，由於碳中和議題發酵，品牌大廠積極制定回收料使用目標，導致寶特瓶等回收塑料需求日益增加，此次合作可擴大南亞在回收材料市場的佈局，尤其ECOCO為台灣智慧回收領域的領導品牌，運營全台最大的智慧回收系統，藉由前端材質分類管控及優異的光學辨識技術，瓶片收率已突破90％，高於台灣市場72％的平均收率，可供應南亞更高品質的回收料源，提升整體回收效率。

同時，南亞也表示，在同集團台塑生醫的資源支援及共同合作下，也讓ECOCO的創新回收模式能以更快的速度、更高的效益在台灣生根發展。

南亞目前已於台灣、中國、越南及美國等地區建置年產能31萬噸的聚酯回收產線，從消費後回收（Post-Consumer Recycled ，PCR）、工業端回收（Post-Industrial Recycled，PIR）建構完整的寶特瓶、織物及工業用離型膜等回收體系，並持續推動材質單一化設計，進一步提高回收效率，目標朝全聚酯可回收用途發展，開發一系列低碳應用產品，成為創造永續價值的供應商。

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