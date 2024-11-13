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預告將推政府效率部週邊商品 馬斯克：一定很火

2024/11/13 10:53

馬斯克將與共和黨人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導新的美國政府部門「政府效率部」（department of government efficiency，DOGE）。（法新社）馬斯克將與共和黨人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導新的美國政府部門「政府效率部」（department of government efficiency，DOGE）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）今（13日）宣布，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）將領導新的美國政府部門「政府效率部」（department of government efficiency，DOGE），消息一出引發全球關注。富有生意頭腦的馬斯克隨即在社交平台發文預告，將推出政府效率部週邊商品，並稱相關週邊商品一定很火。

綜合媒體報導，川普今宣布，馬斯克將與共和黨人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導新的美國政府部門「政府效率部」（department of government efficiency，DOGE），並指馬斯克和拉馬斯瓦米2人「將廢除政府官僚機構、刪減多餘法規、削減浪費性支出並重組聯邦機構，為我的政府鋪平道路」。

報導指出，馬斯克和拉馬斯瓦米2人的任務是在2026年7月4日，美國《獨立宣言》發表250週年之際，達成削減浪費性支出、減少聯邦官僚機構的目標，當作送給美國的「禮物」。

而富有生意頭腦的馬斯克，才被任命領導政府效率部門不久，隨即就在社交平台X發文預告將推出政府效率部週邊商品，並稱相關週邊商品一定很火。

馬斯克發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「我等不及了」、「我來拿帽子！讓美國再次變得高效」、「我可以買一件印有這樣一句話的襯衫嗎…『我們解雇了80%的政府官員，但它運行得更好』」「請接受狗狗幣購買商品！」等。

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