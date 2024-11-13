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焦點股》大立光：超跌了！外資喊買目標價3485元

2024/11/13 09:35

外資喊買目標價3485元，大立光股價帶量跳空開高（資料照）外資喊買目標價3485元，大立光股價帶量跳空開高（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕光學鏡頭廠大立光（3008）在法說會釋出相對保守看法，蘋果新機也陸續傳出砍單，大立光股價跌跌不休，但美系外資出具最新報告力挺大立光，看好iPhone出貨量在2024-2026年可加速成長，又有輕薄機種、摺疊手機帶動相機規格升級，有利大立光，大立光股價自8月29日以來已下跌 29%（加權指數同期上漲4%），調升大立光評等至「買進」，目標價3485元。

美系外資指出，大立光專注於高階鏡頭（2000萬像素以上），基於對於2025年的本益比17.9倍，上調目標價16%至3485元。由於元件廠淡季將至，加上市場對智慧型手機成長缺乏信心，可能導致競爭再度激烈，因此 大立光股價自8月29日以來已下跌29%。不過，2025年第一季將有更多新機種推出，將可支持2025年的季節性成長，手機未來外型改變可支持終端市場需求，並有利於技術領導者。

美系外資推估，目前大立光以2025年的本益比僅有12倍，低於其19倍的交易平均值和蘋果供應鏈同業，預期大立光OPM（營益率）將於2027年回復至43%（相對於2023年的37%與2024年的39%）。

今日大立光股價帶量跳空開高，截至9:23分左右，大立光股價上漲5.54%，暫報2380元。

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