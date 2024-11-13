台股收盤》金「積」熄火 指數收跌121點失守22900點

金「積」翻車，指數收跌121點失守22900點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週二（12日）全面收黑，台股今在台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海（2317）等電子股開盤下跌，指數開盤跌86.86點，以22894.91點開出，在電金傳普遍走弱下，指數開低走低，跌逾百點，所幸，在光電、AI、紡織股逆揚下，指數一度翻紅，漲65點，指數重返23000點，然在台積電賣單釋出，終場下跌15元拖累下，終場指數跌121.54點，收22860.23點，成交量3809億元。

前10大成交額漲跌互見，台積電跌15元，收1035元，成交額436.37億元，排名第1；神達跌0.1元，收63.5元，成交額141.5億元，排名第2；鴻海漲0.5元，收214.5元，成交額117.33億元，排名第3；晟銘電跌4.5元，收164.5元，成交額96.62億元，排名第4；廣達漲9元，收322元，成交額96.5億元，排名第5。

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緯創漲4元，收121元，成交額72.73億元，排名第6；鴻準漲0.1元，收93.6元，成交額71.4億元，排名第7；順達以漲停157.5元作收，成交額64.82億元，排名第8；世芯-KY跌25元，收2290元，成交額63.48億元，排名第9；聯鈞跌8.5元，收244元，成交額60.13億元，排名第10。

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