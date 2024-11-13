Fed官員：若通膨意外回升 12月可能暫停降息

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）週二（12日）表示，如果通膨在接下來1個月意外回升，美國聯準會（Fed）可能不得不在12月的政策會議上重新考慮是否要再次降息。

《雅虎財經》報導，最新的通膨數據將在週三（13日）發佈，屆時將公佈美國10月消費者物價指數（CPI），這也是央行在12月17日至18日舉行今年最後1次會議之前要考慮的關鍵通膨指標。Fed上週宣佈降息1碼（0.25個百分點），這是7週內第2度降息。

請繼續往下閱讀...

CPI報告預計整體通膨率為2.6％，較9月的2.4％物價年漲幅略有上升。排除波動較大的食品、天然氣成本的核心通膨來看，預計10月物價將比去年同期增3.3％，連3個月成長。由於住房成本上升，核心通膨仍居高不下，卡西卡里表示，住房通膨是仍然存在的大問題，但隨著租約以較低的利率簽署，通膨預計將下降。

針對美國總統當選人川普（Donald Trump）提出的經濟政策，可能會如何影響聯準會2025年進一步降息的預期，卡西卡里拒絕多做回應，並指出，在採取行動之前，央行無法將任何變化納入模型中，Fed只能靜觀其變。

經濟學家表示，川普的全面關稅、減稅和大規模驅逐移民的措施，將給通膨帶來新的壓力，並導致財政赤字膨脹，這些所有因素都將使聯準會降息面臨更大的挑戰。

基於這些擬議中的政策，許多經濟學家以降低了對明年降息次數和步伐的預期。卡西卡里認為，從長遠來看，新關稅本身不一定會引發通貨膨脹，因為他們起了「一次性價格上漲」的作用，但若是其他國家也採取行動，引發一場「針鋒相對」的貿易戰，則可能推高長期通膨。

卡西卡里提到，即使即將上任的新總統向Fed施加更大的壓力，聯準會仍將繼續關注物價穩定和實現就業最大化的兩大使命。川普在執政的第1個任期中，經常攻擊自己任命的Fed主席鮑爾（Jerome Powell），試圖干預聯準會決策。卡西卡里則強調，央行將繼續專注於實現經濟目標，而不是應對來自華府的任何壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法