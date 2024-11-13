日本環球影城新園區來了！「咚奇剛國度」12月11日開幕

日本環球影城內的超級任天堂世界，即將在12月11日開幕新園區「咚奇剛國度」。（圖擷取自日本環球影城官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本大阪的日本環球影城（USJ） ，其超級任天堂世界開幕以來人氣居高不下，園方仍正持續擴建當中，日本環球影城週二（12日）宣布，籌備已久的新園區「咚奇剛國度」（Donkey Kong Country）確定將在12月11日開幕，讓粉絲相當期待。

綜合媒體報導，「咚奇剛國度」原本要在2024年春季開幕，但之後延期至2024年下半年，園方當時表示，雖然目前新園區的開發工作已經到了最後階段，但為了確保能提供旅客全新的體驗，還需要再花一些時間來做準備和調整。

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日本環球影城週二向外界揭露了「咚奇剛國度」內的雲霄飛車設施「咚奇剛的瘋狂礦車」，採用咚奇剛和夥伴們居住的叢林當成背景，除了「黃金神殿」的場景外，咚奇剛的瘋狂礦車還使用特殊手法，讓遊客體驗礦車跳過中斷軌道的錯覺。

另外，咚奇剛國度還設有康加鼓遊戲區，讓遊客敲擊康加鼓重現遊戲中的場景等。日本環球影城希望藉由擴大園區吸引更多遊客。

咚奇剛最早出現於任天堂在1981年發行的大型電玩遊戲《大金剛》，該款遊戲的玩家要扮演瑪利歐（Mario），從咚奇剛手中救出波琳（Pauline），之後任天堂也以咚奇剛為主角，推出了「大金剛系列」的數款遊戲，市場反應都不錯，咚奇剛也因此被認為是任天堂內最具有標誌性的角色之一。

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