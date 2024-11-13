晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國雙11剛過就湧退貨潮 ! 美名牌服飾退貨率95％

2024/11/13 13:35

中國雙11購物節才剛結束，退貨已經塞爆物流公司，美服飾品牌Ralph Lauren退貨率高達95%。（路透）中國雙11購物節才剛結束，退貨已經塞爆物流公司，美服飾品牌Ralph Lauren退貨率高達95%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受中國經濟疲軟停滯影響，中國網購一年一度的重頭大戲「光棍節」促銷活動也出現了各種變化。據報導，今年「雙11網購節」才剛結束，退貨公司就湧現大量的退貨包裹，其中來自美國的奢侈服裝品牌因淪為「湊單神器」，退貨率高達95%，令人乍舌。

日媒《FNN》指出，美國奢侈服裝品牌Ralph Lauren在雙11當天，交易總額超過16億人民幣（約近新台幣72億元），但退貨率卻高達95%，相當驚人。

報導指出，由於中國消費力縮手，今年網路電商也提前10天開跑購物節，部分商家更將折扣優惠延長到11月中旬，創史上最長的雙11購物期。

經濟學家、NHK等主流媒體財經解說員崔真淑認為，這顯示雙11節日氣氛已「退燒」，是中國經濟放緩嚴重的跡象。

「商品退貨」方面，一家位於廣州的物流代辦業者表示，目前雙11退貨率約為40%，每日有大約3000到4000件退貨，辦公室已經堆滿了被退回的貨品。

中國網店為了刺激業績，只要跨店湊滿300人民幣（約新台幣1348元）就能現扣50人民幣（約新台幣224元），甚至還打出滿3000人民幣（約新台幣1.3萬元）就扣240人民幣（約新台幣1079元）的大額滿減優惠券，吸引消費者下單湊數、拿到折扣。

日媒指出，在中國除了訂製商品等特殊商品外，一般商品7天內可無理由退貨，而退貨運費也由賣家負擔。

之後中國消費者再利用「七天無理由退款」的方式退回給商家，賺取其中的價差。這樣操作模式導致美國奢侈服裝品牌Ralph Lauren的退貨率高達95%，但因退款十分乾脆、基本是「秒退」，就變成民眾搶便宜的「湊單神器」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財