中國雙11剛過就湧退貨潮 ! 美名牌服飾退貨率95％

中國雙11購物節才剛結束，退貨已經塞爆物流公司，美服飾品牌Ralph Lauren退貨率高達95%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受中國經濟疲軟停滯影響，中國網購一年一度的重頭大戲「光棍節」促銷活動也出現了各種變化。據報導，今年「雙11網購節」才剛結束，退貨公司就湧現大量的退貨包裹，其中來自美國的奢侈服裝品牌因淪為「湊單神器」，退貨率高達95%，令人乍舌。

日媒《FNN》指出，美國奢侈服裝品牌Ralph Lauren在雙11當天，交易總額超過16億人民幣（約近新台幣72億元），但退貨率卻高達95%，相當驚人。

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報導指出，由於中國消費力縮手，今年網路電商也提前10天開跑購物節，部分商家更將折扣優惠延長到11月中旬，創史上最長的雙11購物期。

經濟學家、NHK等主流媒體財經解說員崔真淑認為，這顯示雙11節日氣氛已「退燒」，是中國經濟放緩嚴重的跡象。

「商品退貨」方面，一家位於廣州的物流代辦業者表示，目前雙11退貨率約為40%，每日有大約3000到4000件退貨，辦公室已經堆滿了被退回的貨品。

中國網店為了刺激業績，只要跨店湊滿300人民幣（約新台幣1348元）就能現扣50人民幣（約新台幣224元），甚至還打出滿3000人民幣（約新台幣1.3萬元）就扣240人民幣（約新台幣1079元）的大額滿減優惠券，吸引消費者下單湊數、拿到折扣。

日媒指出，在中國除了訂製商品等特殊商品外，一般商品7天內可無理由退貨，而退貨運費也由賣家負擔。

之後中國消費者再利用「七天無理由退款」的方式退回給商家，賺取其中的價差。這樣操作模式導致美國奢侈服裝品牌Ralph Lauren的退貨率高達95%，但因退款十分乾脆、基本是「秒退」，就變成民眾搶便宜的「湊單神器」。

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