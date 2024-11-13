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黃金跌至近兩個月低點！外媒揭背後原因

2024/11/13 08:40

週二（12日）黃金價格跌至近兩個月低點。（路透資料照）週二（12日）黃金價格跌至近兩個月低點。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（12日）黃金價格跌至近兩個月低點，係因美元走強、川普當選後市場洋溢對經濟成長的樂觀情緒，以及美國總統大選後更廣泛的市場轉向。

現貨黃金下跌0.7%，報每盎司2600.93美元，早盤曾下跌1%至2589.59美元，觸及9月20日以來的最低水準；12月交割的黃金期貨價格下跌0.4%，報每盎司2606.30美元。

《路透》報導，美元指數登4個多月新高，增加非美元買家持有黃金的機會成本，同時比特幣因投資者的持續需求而飆升。投資者認為，川普1月就任後，比特幣是種投資選擇，此外美國公債殖利率也小幅走高。

RJO資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）表示：「這只是長期看漲市場中的一些修正，目前的政策被認為是相當通膨的。因此，如果看到另一波通膨即將到來，那應該可推漲金價。」他補充，以技術面來看，市場似乎準備好上漲，支撐位約為2600美元。

市場正關注本週美國將公佈的大量經濟數據，包括週三公布的10月消費者物價指數（CPI），以及聯準會（Fed）主席鮑爾和其他Fed官員的演講。

Fed近日將基準利率下調0.25個百分點後，市場目前預計12月再次降息的可能性為59%。

瑞士寶盛分析師門克（Carsten Menke）報告指出，黃金受到大選前「川普交易」的興奮情緒提振，但現在因經濟成長樂觀情緒而下跌。

但門克補充，儘管當前的美元強勢影響了黃金市場，但由於新興市場的央行希望減少對美元的依賴，以及在極端情況下減少受到美國制裁的影響，這些因素預示著黃金價格以長期來看仍有上漲空間。

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