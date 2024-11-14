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美超微財報期限逼近 ! 彭博 :若下市恐需提前償還560億票據

2024/11/14 07:00

美超微若下市，恐需提前償還560億票據。（路透）美超微若下市，恐需提前償還560億票據。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有AI妖股之稱的美超微（Super Micro Computer）隨著財報繳交期限將至，已面臨掛牌保衛戰，《彭博》指出，這次美超微若退市，因為將有高達近560億元的票據得提前償還，為財務帶來巨大壓力。

《巴隆週刊》指出，11月16日是美超微提交經審計財務報告的最後期限，該公司正在急尋新的會計師，但這並不容易，因為選擇有限。倘若美超微未能在該截止日之前提交10-K備案，可能面臨下市風險。

會計專家烏維亞斯基（Olga Usvyatsky）表示，繼安永（EY）辭職後，美超微面臨尋覓新會計師的挑戰，除非公司先對營運管理方式做出重大調整，其它會計師事務所可能「卻步」。

外媒指出，美超微若退市，可能會導致17.25億美元（約新台幣559億元）的可轉換票據提前償還。而美超微也因這起嚴重的會計違規行為，現今股價從3月峰值跌逾81%，市值約蒸發約530億美元（約新台幣1.7兆元）。

美超微去年底和今年初發行的可轉債票券轉換價遠高於美超微股價，且票面利率都是0，這顯示投資人都沒賺錢。

業內人士指出，截至6月底，美超微帳上現金16.69億美元（約新台幣541億元），應收帳款26.68億美元（約新台幣866億元）、存貨44.07億美元（約新台幣1430億元）。若美超微得提前償還17.5億元的可轉債，恐傷筋骨。

外媒指出，美超微的生存之道取決於「解決審計問題」，聘請新的會計師及重新獲得股東和客戶的信任。

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