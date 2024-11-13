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魏哲家、黃仁勳上榜！《財星》首屆全球商界百大最具影響力人物出爐

2024/11/13 10:40

《財星》公布第1屆全球商界最影響力100人，台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家上榜。（彭博資料照）《財星》公布第1屆全球商界最影響力100人，台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家上榜。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《財星》公布第1屆全球商界最影響力100人，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）拿下全球第1，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）半導體董事長暨執行長蘇姿丰、台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家皆在此榜單上。

《財星》指出，這份榜單有年齡自30多歲到90多歲的知名的創辦人、偉大企業的執行長等，依照領導者經營的企業規模的短期與中其收入和利潤成長、獲利能力與市場價值、業務的健康狀況、創新能力、影響力、職涯階段等，來進行評分。

根據榜單，全球商界最具影響力前5名為馬斯克、黃仁勳、微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）、「股神」巴菲特（Warren Buffett）、摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。

6至10名則為蘋果執行長庫克（Tim Cook）、Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）、OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）、通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）、Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）。

台積電董事長暨總裁魏哲家在這份榜單上排名第40，《財星》指出，台積電是全球最大的晶圓代工廠，也是亞洲最有價值的公司，更是蘋果（Apple）、輝達等客戶的主要供應商，還是唯一1家能夠大規模生產最先進晶片的公司。

《財星》指出，很少有1間公司如此重要到，能夠成為全球外交政策的話題，而自今年6月起擔任董事長的魏哲家，在這波人工智慧（AI）熱潮中，有望帶領台積電收入在今年創下創紀錄水平。

《財星》全球商界最影響力100人物詳細名單點此

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