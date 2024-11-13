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面試犯「這項錯誤」是嚴重警訊！科技業高層教你如何避免

2024/11/13 10:48

許多求職者都想知道，在面試中要如何讓面試官留下深刻印象。（美聯社）許多求職者都想知道，在面試中要如何讓面試官留下深刻印象。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多求職者都想知道，在面試中要如何讓面試官留下深刻印象，影片分享網站Vimeo的財務長蒙森（Gillian Munson）指出了求職者的嚴重警訊，就是根本沒有認真聽問題，並做出了不適當的回應，建議求職者要專心傾聽問題再回答。

《CNBC》報導，蒙森表示，求職者要想在面試中取得成功，需要提供強而有力的答案，但除非求職者有專心傾聽面試官所提出的問題，否則是沒辦法達成這個目標的。

蒙森表示，有時候求職者會太急著完成面試對話，以至於根本沒有仔細聽面試官提出的問題，就馬上回答問題。她建議，即使求職者不想要正面回答提問，但承認提問的存在，並將答案與提問聯繫起來，這也是很重要的一件事。

除了關注求職者是否積極聆聽提問外，蒙森還會在面試中提出一個她認為很有啟發性的問題，就是：「假如我能和你前上司交談，並詢問他對你的看法，他答案會是什麼？」蒙森表示，這個問題會促使求職者考慮自己的優勢和劣勢，並提供一個展現自己真實性的機會。

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