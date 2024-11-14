7奈米不賣中國沒差！外媒指台積電5奈米稼動率達100％

外媒指出，台積電（2330）的5奈米和3奈米製程是該公司在市場上「最熱門」的產品之一。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，台積電（2330）的5奈米和3奈米製程是該公司在市場上「最熱門」的產品之一，稼動率（Capacity Utilization，產能利用率）維持滿載，而5奈米預計明（2025）年稼動率達100%，這1發展也代表著台積電在市場中佔據主導地位，讓競爭對手毫無空間發揮。

科技媒體《Wccftech》報導，英特爾、三星大廠在代工方面表現不佳，台積電是迄今為止在半導體供應方面最具主導地位的公司之一。

請繼續往下閱讀...

數據顯示，台積電預計明（2025）年5奈米稼動率將達到100%，理由是人工智慧（AI）產業的需求大幅提升，這也代表台積電在市場的主導地位，讓對手毫無發展空間。

報導指出，據悉，台積電的5奈米需求是由輝達Blackwell B200 GPU所推動，輝達計畫在今年年底前出貨高達200台B200 GPU，而面對如此龐大出貨量，亞利桑那州工廠預計將於2024年底投入運營，台積電預計將擴大5奈米生產規模。

除5奈米之外，台積電3奈米以下製程也有大量需求，這主要是由於蘋果（Apple）和聯發科等公司的大量採用。而先前有消息稱，台積電已將其5奈米生產線優先分配給3奈米供應，這表明不僅是5奈米，3奈米對於增加台積電的收入也具重要作用。

而隨著輝達在Blackwell晶片的AI伺服器中採用3奈米製程，一旦3奈米製程開始在市場上得到更廣泛的採用，它無疑將搶佔市場的風頭。

文章也指出，以上所有指標都清楚表明，台積電正在打造半導體市場的壟斷地位，而三星等競爭對手則在良率問題上苦苦掙扎，現在和未來的風采，似乎都屬於台積電。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法