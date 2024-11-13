美股牛市離泡沫還早！華爾街：關鍵「指標」年底前很健康

DataTrek Research創始人科拉斯表示，恐慌指數是泡沫與否的關鍵指標，他預計恐慌指標將在今年年底前，維持在健康水位。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普當選後，激勵美股走揚，3大指數週一（11日）同創新高，對於選後美股狂漲，投資人憂美股是否處於泡沫邊緣，研究機構DataTrek Research創始人科拉斯（Nicholas Colas）表示，恐慌指數是泡沫與否的關鍵指標，他預計恐慌指標將在今年年底前，維持在健康水位。

CNBC報導，Colas指出，CBOE波動率指數（VIX、恐慌指數）可説明交易員跟蹤市場反彈，何時是不健康的，儘管恐慌指數目前處於有利位置，但值得關注美大選後市場是否續漲。

請繼續往下閱讀...

Colas在給客戶的信中寫道，週一美3大指數全面收在歷史新高，而VIX收盤在15附近，此數字對於市場溫度來說“是一個健康的信號”。

Colas表示，預計恐慌指標將在今年年底前，保持在當前水準附近，這意味著任何進一步的上漲都不需要被視為泡沫的預兆。

但他表示，如果 VIX 超過 20 並且股票繼續攀升，投資者應該暫停。簡而言之：「建立在較高的 VIX 上的反彈預示著泡沫」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法