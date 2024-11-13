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日本自由行盛行 星宇航空攜手星野集團搶「機加酒」商機

2024/11/13 08:17

圖左至右為星宇航空商務長梁文龍、湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎、星野青森屋總經理須道玲奈、星野集團第二市場部經理石川真也。（星宇航空提供）圖左至右為星宇航空商務長梁文龍、湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎、星野青森屋總經理須道玲奈、星野集團第二市場部經理石川真也。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕疫後國人旅遊習慣改變，在自由行盛行下，「機加酒」成為自由行客群的新歡。星宇航空指出，疫後自由行旅客明顯增加，就目前觀察，依航線不同，團客佔比約介於20-30%，而其餘多是自由行，其中又以日本市場自由行佔比更高。

星宇航空商務長梁文龍指出，國人到日本多採自由行方式，也因此「機加酒」在日本市場市場反應相當好，例如與星野集團合作推出的「星星相遇」，已連續2年在ITF旅展特別設置攤位，本次4天旅展共銷售了近百組，合作產品銷售最好的前三名為北海道Tomamu（雲海及滑雪專案）、熊本OMO及沖繩OMO5+BEB5+Hoshinoya，尤其沖繩的部分，台中市場詢問度高，且皆指定入住Hoshinoya。

星野集團台灣總代理、湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎則指出，「主題飯店」及「自由行」成為旅遊的新趨勢，現在的旅客已經不是為了要去北海道而住Tomamu，而是為了住Tomamu而去北海道，也因此星宇及星野也針對不同主題、不同族群，推出「星星相遇」主題行程，像是雲海＋賞櫻專機、明年1月5日首度推出的北海道TOMAMU滑雪包機等。

湯桂禎說，以星宇航空的函館進、仙台出，或是仙台進、函館出，入住的星野集團旗下青森屋飯店為例，青森屋國外旅客佔比20-30%，而台灣旅客又佔國外旅客40-60%，而星野集團旗下奧入瀨溪流酒店的國外旅客佔比30-40%，但台灣旅客佔比則高達60%，台灣旅客遠高於其他國家旅客。

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