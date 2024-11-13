去Costco「沒做3件事」好虧！2025要不要續約外媒點「3關鍵」

美式賣場好市多（Costco）量多又實惠的價格，常吸引許多人前往採購。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）量多又實惠的價格，常吸引許多人前往採購，外媒對此也列出3大跡象供消費者參考，如果出現類似狀況可以考慮暫停續訂會員，且若沒做到這3件事也浪費錢購買好市多會員。

好市多7月宣布，自今年9月1日開始，美國、加拿大的基本會員費將調漲8%，從每年60美元（約新台幣1945元）調升至65美元（約新台幣2108元），黑鑽卡會員（Executive Membership）將從現在的120美元（約新台幣3892元）漲至130美元（約新台幣4217元）。

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台灣好市多則回應目前並沒有相關計畫，並稱好市多在各項服務上如有更動，皆會主動告知會員。

美國財經網站Motley Fool Money指出，如果沒有在好市多購買汽油、沒有購買渡假出遊的商品，以及沒有購買好市多自有品牌Kirkland Signature的商品，都是浪費好市多的會員福利，因為這些商品都比市價優惠，品質也相當穩定。

此外Motley Fool Money也列出3點類似狀況，可能要考慮不要在明（2025）年續訂好市多會員資格。

首先，如果去好市多消費的金額一直超出預算，購買太多非必要性的商品，代表你已經落入衝動消費的情緒之中，這時需要暫時遠離好市多的消費環境。

第2，好市多有很多分店，在全球有800多間門市，在美國就有600多家，若家裡附近沒有好市多，長途跋涉只為了買東西的必要性不高，且如果家中的儲存空間不夠，沒有必要一次購買超出負擔的物品，這樣做並沒有比較省錢，還可能造成浪費，建議取消續約。

最後，在好市多購物是種奇妙的體驗，好市多有美食廣場，也可以找到來自不同地方的產品，包括好市多的自有品牌，且好市多經常規出期間限定商品，會有消費者認為，去好市多很像在尋寶。

好市多雖為會員雖然提供許多福利，但它未必適合所有人，除了購物方式不同之外，就連結帳、離場的方式也很不一樣，如果比起在好市多購物，更喜歡在其他商店購物，那麼就可以考慮取消續約會員。

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