晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

去Costco「沒做3件事」好虧！2025要不要續約外媒點「3關鍵」

2024/11/13 09:37

美式賣場好市多（Costco）量多又實惠的價格，常吸引許多人前往採購。（法新社資料照）美式賣場好市多（Costco）量多又實惠的價格，常吸引許多人前往採購。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）量多又實惠的價格，常吸引許多人前往採購，外媒對此也列出3大跡象供消費者參考，如果出現類似狀況可以考慮暫停續訂會員，且若沒做到這3件事也浪費錢購買好市多會員。

好市多7月宣布，自今年9月1日開始，美國、加拿大的基本會員費將調漲8%，從每年60美元（約新台幣1945元）調升至65美元（約新台幣2108元），黑鑽卡會員（Executive Membership）將從現在的120美元（約新台幣3892元）漲至130美元（約新台幣4217元）。

台灣好市多則回應目前並沒有相關計畫，並稱好市多在各項服務上如有更動，皆會主動告知會員。

美國財經網站Motley Fool Money指出，如果沒有在好市多購買汽油、沒有購買渡假出遊的商品，以及沒有購買好市多自有品牌Kirkland Signature的商品，都是浪費好市多的會員福利，因為這些商品都比市價優惠，品質也相當穩定。

此外Motley Fool Money也列出3點類似狀況，可能要考慮不要在明（2025）年續訂好市多會員資格。

首先，如果去好市多消費的金額一直超出預算，購買太多非必要性的商品，代表你已經落入衝動消費的情緒之中，這時需要暫時遠離好市多的消費環境。

第2，好市多有很多分店，在全球有800多間門市，在美國就有600多家，若家裡附近沒有好市多，長途跋涉只為了買東西的必要性不高，且如果家中的儲存空間不夠，沒有必要一次購買超出負擔的物品，這樣做並沒有比較省錢，還可能造成浪費，建議取消續約。

最後，在好市多購物是種奇妙的體驗，好市多有美食廣場，也可以找到來自不同地方的產品，包括好市多的自有品牌，且好市多經常規出期間限定商品，會有消費者認為，去好市多很像在尋寶。

好市多雖為會員雖然提供許多福利，但它未必適合所有人，除了購物方式不同之外，就連結帳、離場的方式也很不一樣，如果比起在好市多購物，更喜歡在其他商店購物，那麼就可以考慮取消續約會員。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財