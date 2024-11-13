拜登習近平抵達APEC前夕 直擊秘魯出動軍方維安

APEC峰會的主會場「利馬會議中心」周圍，已部署穿著迷彩服的秘魯軍人。（記者徐子苓攝）

〔特派記者徐子苓／利馬12日報導〕2024年亞太經濟合作會議（APEC）峰會本週在秘魯利馬登場，重頭戲的經濟領袖會議將於15至16日舉行，期間有21個經濟體的領袖代表將湧入這個城市，包含美國總統拜登、中國國家主席習近平，為了迎接這些重量級大咖到來，秘魯政府祭出一系列措施，確保利馬的安全與穩定。

本報記者直擊，今年APEC峰會的主會場「利馬會議中心（Lima Convention Center）」周圍，已部署穿著迷彩服的秘魯軍人，以及手持防暴盾的警察，氣氛肅穆，但當記者步行經過時，他們仍會微笑致意表達友善。

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此次出席APEC峰會的元首，除了習近平、拜登陸續於明、後天（13、14日）抵達之外，還有多位新任元首到來，包含日本首相石破茂、新加坡總理黃循財、印尼總統普拉伯沃、越南國家主席梁強等，這些大人物在國際組織的「首秀」備受關注。

綜合路透社、彭博社等外媒報導，利馬周邊已部署超過1萬5000名警察和軍人，秘魯政府還要求公職人員本週起必須遠距工作，且學校關閉、改為線上課程，14至16日則是公眾假期，以保持街道暢通、方便各國元首到來。

這些措施除了是為APEC峰會之外，也被認為和近期秘魯國內的抗議活動有關，近幾個月秘魯工人因不滿犯罪率上升，發動多起抗議活動，而在APEC經濟領袖到來的前夕，當地工會威脅將在APEC峰會期間舉行罷工。

記者也實地走訪台灣、美國、中國領袖代表下榻的旅館，我國領袖代表林信義即將入住利馬希爾頓飯店，而拜登據傳將下榻JW萬豪酒店、習近平傳出將入住Delfines Hotel，這3間旅館周圍也都部署零星警力，確保領袖們的安全。

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