傳斷供中國7奈米以下的AI晶片 台積電：影響可控

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）傳出暫停出貨7奈米及以下先進製程有關AI晶片給中國客戶，對於市場有不同影響程度的評估，台積電表示，將會維持與相關主管機關聯繫，影響可控。

（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）傳出暫停出貨7奈米及以下先進製程有關AI晶片給中國客戶，對於市場有不同影響程度的評估，台積電表示，將會維持與相關主管機關聯繫，影響可控。

法人認為，台積電停止出貨給中國客戶AI相關晶片，對台積電2025年獲利預估影響僅約1％～1.5％。台積電AI晶片客戶主要是輝達與其他美系客戶，少了中國客戶的業務分額，很容易被其他美系客戶補上。

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研調機構集邦科技則表示，中國AI相關IC設計、IP及第3方設計服務公司等在台積電先進製程開案、設計定案及量產業務都可能受到事件影響，估計可能影響台積電約5%至8%營收。

DIGITIMES分析師陳澤嘉指出，台積電11月11日起向中國出口7奈米及以下先進製程晶片，需經美國商務部審查批准後才能出貨，顯示美國有意強化對7奈米以下製程的管控。

陳澤嘉認為，中國業者未來在開發AI等高效能運算（HPC）晶片恐面臨更高挑戰，包含百度、阿里巴巴及旗下的平頭哥等開發雲端運算晶片皆將受到影響。

台積電重申，作為守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規，昨並進一步表示，將維持與相關主管機關聯繫，影響可控。

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