寶成前3季賺137.94億元 每股盈餘4.68元

寶成（9904）董事會通過前3季合併營收為1954.20億元，稅後淨利為137.94億元，年增3成，每股盈餘為4.68元。（取自寶成官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕寶成（9904）董事會通過前3季合併營收為1954.20億元，稅後淨利為137.94億元，年增3成，每股盈餘為4.68元，則較去年同期增加1.09元。

寶成表示，前3季合併營業毛利為480.35億元，較去年同期增加36.36億元，年增8.2%，合併營業毛利率為24.6%，亦較去年同期的23.9%提高0.7個百分點。

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主要受惠於鞋類製造業務的產能利用率及生產效率顯著提高；同時，運動用品零售業務在折扣幅度與庫存管理方面也有所成效。

隨著合併營收持續增長，且積極落實費用管控措施，前3季合併營業費用率由去年同期的21%降至18.8%。

合併營業淨利則為112.32億元，較去年同期增加58.88億元，年增110.2%，合併營業淨利率也由去年同期的2.9%提升至5.8%。

合併營業外收入及支出方面，前3季依權益法認列的投資收益為84.99億元，較去年同期增加1.81億元。

其中認列直、間接持股18.09%的南山人壽相關轉投資收益為66.25億元，較去年同期減少1.23億元。

此外，淨外幣兌換利益較去年同期增加7.08億元、處分關聯企業淨利益增加7.02億元等，帶動寶成前3季合併營業外淨收益為124.92億元，較去年同期增加19.61億元，年增18.6%。

寶成指出，受惠於本業獲利及業外挹注同步增長，寶成前3季稅後淨利為137.94億元，較去年同期大幅增加32.13億元，年增30.4%，每股盈餘為4.68元。

寶成指出，全球經濟自年初以來持續擴張，產業庫存已趨向健康水位，然而，當前經濟體呈現明顯分化趨勢，國際政經情勢依然存在不確定性。

儘管如此，寶成對於企業的長遠發展秉持信心，將不斷提升經營韌性，積極踐行數位轉型，打造敏捷商業模式，聚焦於鞋類製造與運動用品零售兩大核心業務的永續增長。

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