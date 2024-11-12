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黃仁勳非傳統領導風格 60位直接下屬、沒有1對1會議

2024/11/12 22:05

輝達執行長黃仁勳以非傳統的領導風格和管理文化，成為全球商界最有權勢的人物之一。（法新社）輝達執行長黃仁勳以非傳統的領導風格和管理文化，成為全球商界最有權勢的人物之一。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財富雜誌（Fortune）報導指出，輝達執行長黃仁勳以非傳統的領導風格和管理文化，成為全球商界最有權勢的人物之一。

黃仁勳謙遜和務實的個性，使他成為Nvidia GPU的高效銷售人員，並讓他與OpenAI和微軟等公司的高層管理人員，以及博通等網絡設備製造商建立重要的合作夥伴關係。

特別是對於一家擁有超過3萬名員工的公司來說，黃仁勳有60名直接下屬，他因「深入到組織的不同層面」（或者稱為微觀管理）而聞名。這種扁平化的結構可能會讓輝達成為一個艱難的工作場所，但黃認為，這對於確保公司在戰略上保持一致和足夠靈活性，以保持在快速發展的晶片開發和人工智能進步的最前線至關重要。

黃仁勳說，他對等級制度和企業孤島過敏。他不相信一對一的會議。相反地，他更喜歡領導團隊舉行大規模聚會。他說，所有輝達高管都應該能夠從他向其中任何一個人提供的反饋中學習，而且他們都應該從一起觀看他解決問題的過程中受益。

黃仁勳把自己塑造成搖滾明星創始人兼首席執行長，穿著黑色皮夾克、黑色T恤和黑色牛仔褲的標誌性制服，但與許多科技同行不同，他在訪談中表現得自嘲且平易近人。

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