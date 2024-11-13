美超微事件擴散 輝達恐將 Blackwell轉單這贏家

據報導，輝達正將Blackwell訂單從美超微（Supermicro）手中撤走。圖為輝達執行長黃仁勳。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據報導，輝達正將Blackwell訂單從美超微（Supermicro）手中撤走，為了避免供應鏈中斷，戴爾科技集團 （ DELL ）可能會成為美超微事件的贏家。

8月下旬，美超微作為興登堡研究中心撰寫的一份做空報告的目標而成為人們關注的焦點。不久之後，在《華爾街日報》報導司法部對該公司發起調查之前，美超微推遲了10-K（美股財務報表）申請。更糟的是，由於對公司報告的擔憂，安永辭去了美超微財務審計師的職務。

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Blackwell的推出給輝達帶來了很大的風險，現階段的任何障礙都是不可接受的。顯然，輝達已經受夠了。

根據Digitimes的一篇文章，輝達正在將Blackwell訂單從美超微轉移出去，以避免潛在的供應鏈中斷。在這種背景下，戴爾科技集團可能會成為超微事件的贏家。戴爾以消費者和企業運算設備而聞名，但它也擁有龐大的基礎設施解決方案業務，這是戴爾為資料中心提供網路服務和產品的一種說法。

與美超微一樣，戴爾的儲存解決方案和伺服器設計是更廣泛的人工智慧 （AI） 產業不可或缺的組成部分。原因是資料中心擁有Nvidia GPU 等晶片組，這是開發生成式AI應用程式的重要裝置。

專家認為，戴爾已經與輝達密切合作。更重要的是，隨著 Blackwell發布的接近，輝達需要其IT基礎設施合作夥伴保持警惕，而美超微的問題似乎還沒有結束，因此輝達須盡快找到其他供應商來提供幫助，這一點至關重要。

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