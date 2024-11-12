裕隆前3季每股賺3.2元 年減5.5％

裕隆今天公布前3季合併營收650.18億元，較去年同期成長10.1%；稅後淨利33.55億元，年減5.5%，每股盈餘3.2元。（裕隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）今天公布前3季合併營收650.18億元，較去年同期成長10.1%；稅後淨利33.55億元，年減5.5%，每股盈餘3.2元。

裕隆指出，前3季主要是e-POWER進口車銷售台數較去年同期增加，以及自主品牌納智捷LUXGEN n7純電動車今年開始銷售，帶動整體營收成長。

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前3季合併營業利益60.15億元，則較去年同期減少10.27億元，主要受裕融（9941）企業融資業務占比減少影響。裕融前3季合併營收314.02億元，較去年同期308.01億元，年增1.95%，營收成長動能趨緩。

合併營業淨利50.91億元，較去年同期67.34億元，減少16.43億元，主要係受融資業務營收結構比下滑所致，使其營業毛利下滑13.37億元所致。

稅後淨利42.34億元，較去年同期52.52億元，減少10.18億元，每股盈餘7.4元，較去年同期9.31元減少1.91元，主要受營業淨利減少所致。

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