晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

裕隆前3季每股賺3.2元 年減5.5％

2024/11/12 21:03

裕隆今天公布前3季合併營收650.18億元，較去年同期成長10.1%；稅後淨利33.55億元，年減5.5%，每股盈餘3.2元。（裕隆提供）裕隆今天公布前3季合併營收650.18億元，較去年同期成長10.1%；稅後淨利33.55億元，年減5.5%，每股盈餘3.2元。（裕隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）今天公布前3季合併營收650.18億元，較去年同期成長10.1%；稅後淨利33.55億元，年減5.5%，每股盈餘3.2元。

裕隆指出，前3季主要是e-POWER進口車銷售台數較去年同期增加，以及自主品牌納智捷LUXGEN n7純電動車今年開始銷售，帶動整體營收成長。

前3季合併營業利益60.15億元，則較去年同期減少10.27億元，主要受裕融（9941）企業融資業務占比減少影響。裕融前3季合併營收314.02億元，較去年同期308.01億元，年增1.95%，營收成長動能趨緩。

合併營業淨利50.91億元，較去年同期67.34億元，減少16.43億元，主要係受融資業務營收結構比下滑所致，使其營業毛利下滑13.37億元所致。

稅後淨利42.34億元，較去年同期52.52億元，減少10.18億元，每股盈餘7.4元，較去年同期9.31元減少1.91元，主要受營業淨利減少所致。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財