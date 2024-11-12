韓媒專欄：自由貿易終結 張忠謀先見之明值得關注

台積電創辦人張忠謀警告稱，全球晶片秩序的破裂將給公司和行業帶來挑戰。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國中央日報專欄指出，隨著川普當選美國總統，也正代表自由貿易的終結。台積電創辦人張忠謀早已宣稱，「半導體的自由貿易，特別是最先進的半導體，已經消亡」，這種先見之明值得關注。

中央日報經濟產業新聞部主任曹敏根 （Cho Min-geun）指出，10月26日，距離美國總統大選僅十天，畢生致力於微晶片的93歲張忠謀警告稱，全球晶片秩序的破裂將給公司和行業帶來挑戰。台積電在人工智慧浪潮中崛起，鞏固在先進晶片代工製造領域的領導地位。該公司的股票和利潤不斷創紀錄，為它贏得護國神山名號，保護台灣免受中國等敵對勢力的侵害。

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但籠罩在整個產業上空的烏雲顯而易見。張忠謀警告，全球晶片訂單的消亡給台灣公司的進一步成長帶來嚴峻挑戰，而全球晶片訂單曾使這家台灣公司變得富有和強大。

吸取了第一個任期的教訓，川普2.0將成為一個以自我為中心的老闆背後的團結團隊。過去能夠遏制川普的反對者和溫和派將被驅逐，只有堅定的忠誠者會留下來。第一任期的回歸者之一可能是美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），他是「美國優先」使命的締造者，他很樂意履行川普在第二個任期內提高進口關稅的承諾。

與拜登政府利用激勵措施作為「胡蘿蔔」來吸引美國和外國製造商來到美國不同，下一屆川普政府可能會堅持巨棒。萊特希澤完全不同意關稅上升會給美國消費者帶來更高負擔的觀點。他駁斥了自由貿易的兩大支柱：比較優勢和效率。他認為，經濟效率比家庭和社區的經濟福祉更重要，因為製造業工作是進入中產階級的門票，對國家安全至關重要。他聲稱，可以透過產業政策、補貼和貿易監管來創造比較優勢。

各國政府和跨國企業正在快速行動以應對這項變化。台積電在收到美國商務部命令，停止向華為等中國企業運送先進晶片後，立即切斷中國客戶的聯繫。台積電正邀請即將離任的總統拜登和即將上任的川普參加 12月位於亞利桑那州價值66億美元的晶片工廠的開幕典禮。

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