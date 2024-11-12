安聯投信在台35年 資產規模近1.5兆元

安聯投信來台35週年，資產規模近新台幣1.5兆元。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕根據境外基金觀測站與投信投顧公會統計，截至今年9月底，安聯投信境外、境內基金規模與全權委託業務部份，規模已逼近新台幣1.5兆元，位居台灣主動管理的資產管理公司之首。

安聯投信今舉辦35周年記者會。安聯環球投資執行長Tobias Pross指出，亞太區一直是安聯環球投資重要增長引擎，而台灣對於安聯環球投資在亞太發展至關重要。

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Tobias Pross表示，資產管理業正面臨複雜挑戰，相關公司必須擁抱業務多元化，並持續探索新的機會。多年前安聯環球投資訂立6項戰略支柱，因應發展：公開市場、私募市場、永續發展、亞洲增長、解決方案及諮詢服務，以及數位業務；去年進一步增加第7項支柱：數據與科技。

Tobias Pross特別點出，數據和科技在資產管理業保持競爭力方面扮演關鍵角色，內部多項正在進行的戰略計劃與此密切相關。

他表示，安聯投信將建立一個基於人工智慧和雲端平台，以支援核心業務並推動增長，相信通過技術擴展和廣泛協調營運模式，有助提升運作效率和靈活性。

安聯投信總經理陳彥婷表示，AI正是當前重要的大趨勢，許多AI跨界發展與新商機正應運而生。她指出，對企業而言，企業如何因應AI所帶來的挑戰與機遇，不僅是未來科技發展的核心驅動力，更是企業提升營運效率和創造新商業機會的關鍵；如今可看見AI在許多領域帶來龐大衝擊，而那些率先擁抱AI的企業，不只有望佔據領先地位、重拾成長動能，更提供了極具吸引力的投資機會。

安聯集團從1990年開始深耕台灣市場，陸續引進安聯環球投資─盧森堡系列和德國系列等境外基金，更於1999年在台成立安聯投信。

根據境外基金觀測站與投信投顧公會統計，至今年9月底，安聯在境外基金中的多重資產基金規模表現亮眼，境內基金部分更是分別在主動式台股基金、跨國股票組合與債券組合基金，以及跨國多重資產基金這四類別規模表現，均為同類型第一。

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