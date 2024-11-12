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台灣董事學會：台灣家族企業 正逐漸式微

2024/11/12 20:17

台灣董事學會發起人蔡鴻青發表《2024華人家族企業關鍵報告》。（台灣董事學會提供）台灣董事學會發起人蔡鴻青發表《2024華人家族企業關鍵報告》。（台灣董事學會提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣董事學會於今（12）日以「轉型3.0中，共治年代下，家族企業面臨的挑戰」為主題，舉辦「第十三屆華人家族企業年度論壇」。台灣董事學會發起人蔡鴻青指出，從2012年到2024年，台灣家族企業在台股的市值占比從64%驚人下降到27%，大型傳統產業的家族企業市值大幅縮減，顯示家族企業在面對競爭環境變遷時的韌性受到考驗。

蔡鴻青表示，台灣家族企業現提早步入「共治時代」，家族成員數增加，股權逐漸稀釋，進入第三代如何平衡所有權與治理權，並與管理團隊及市場股東形成良好的共治關係，結合家族治理與公司治理，成為台灣家族企業亟待解決的課題。

他進一步指出，家族企業不僅需要學會共治，並且在家族未來的三個選項：保持控制、實現共治、考慮退出市場，擇一達成共識。家族辦公室的設立也可以成為家族永續經營的軸心，並能在治理與傳承間扮演穩定角色。

而此次發佈的「2024家族企業需求調查報告」發現，家族企業需求與專業服務存在差距。單一專家的能力已不足以應對家族治理中的所有問題，因此跨領域的專業合作將是支持家族企業轉型與永續發展的關鍵。

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