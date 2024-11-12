兆豐銀「LINE外幣匯入匯款通知」上線 外幣線上解付僅需3分鐘

兆豐銀行推出全新「LINE外幣匯入匯款通知」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為加速外幣匯款入帳，外匯龍頭兆豐銀行「LINE外幣匯入匯款通知」上線，整合匯入匯款通知、款項查詢、線上解付等功能，提供當日收到匯款電文通知，外幣資金即時到位的服務，最快3分鐘即可完成外幣解款入帳，70萬外幣存款戶可望受惠，簡化作業流程、同時節省分行人力成本。

兆豐銀指出，以往客戶若有一筆國外款項匯入，需等銀行收到外幣匯入款電報後，由銀行承辦人員致電客戶，完成核對匯款資料及確認申報性質作業，才可解付款項並存入客戶帳戶；若客戶人在國外或未能及時接到銀行承辦人員來電，將使解款時間延長，增加客戶承擔匯差損失的風險。

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不過，在綁定兆豐銀行LINE 官方帳號後，即可在個人化帳務設定中開啟「外幣匯入匯款通知」，當外幣匯入匯款通知送達時，即使人不在台灣也可以收到，客戶自行開啟行動銀行進行解款，不受時間地點與空間限制。

外匯龍頭兆豐銀行，目前銷售外幣現鈔種類多達18種幣別，兆豐銀提醒，使用外幣線上解付服務，不但可縮短外幣入帳時間，更可搭配「外幣到價通知」與「夜間、假日換匯服務」，更便利、零時差的靈活運用外幣資金。

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