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英特爾更多訂單外包給台積電 美媒：代工已喪信心、恐走向出售

2024/11/12 19:52

英特爾計劃將更多的Arrow Lake CPU訂單外包給台積電。（取自網路）英特爾計劃將更多的Arrow Lake CPU訂單外包給台積電。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據報導，英特爾計劃將更多的Arrow Lake CPU訂單外包給台積電，因為「藍色團隊」（Team Blue） 對其代工部門的能力不再充滿信心。

wccftech指出，英特爾加大對台積電的Arrow Lake外包力度，以保持市場競爭力並彌補「低迷」的晶圓代工服務（IFS）業務。

英特爾的業務狀況並不理想，不僅在消費者領域，而且在資料中心和人工智慧市場等領域也是如此。英特爾尚未充分利用其可支配的資源，因此該公司現在正考慮將其關鍵訂單外包給台積電。

根據一份報告現在聲稱，英特爾已經增加向台積電訂購的Lunar Lake和Arrow Lake SKU，因為英特爾決心保持在CPU市場的領先地位。

增加對台積電的外包，加上英特爾代工廠沒有表現出令人滿意的結果，確實引發人們對英特爾計劃如何推進其晶片業務的疑問，因為從表面上看，Team Blue現在正在成為台積電的主要客戶，尤其是在台積電3奈米製程預計將整合到其下一代Falcon Shores AI GPU中。

鑑於英特爾現在決心與台積電廣泛合作，未來更可能的舉措可能是出售晶片製造部門。

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