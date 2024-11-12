中小企業是「台灣寶貝」 副總統：被打壓後還有力量跳起來

副總統蕭美琴表示，中小企業已然成就「韌性（resilience）」一詞成為台灣的代名詞，在被打壓後還能有力量再跳起來，遇到障礙也能靈活跨越，是台灣的驕傲，更是「台灣的寶貝」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕象徵中小企業最高榮譽的「國家磐石獎」今天舉辦頒獎典禮。副總統蕭美琴表示，中小企業精神成就「韌性（resilience）」一詞成為台灣的代名詞，這是在被打壓後還能有力量再跳起來，是遇到障礙也能靈活跨越，是台灣的驕傲，更是「台灣的寶貝」。

蕭美琴致詞表示，海內外的磐石獎得主都是台灣之光，企業能在變局中脫穎而出，相信非常不容易。她在駐美期間深感受到台灣的國家實力與中小企業的生命力息息相關，台灣整體經濟發展路程就是「中小企業打天下」，各界耳熟能詳的品牌是國際科技公司，但每一家大型高科技公司的背後是成千上百家中小企業提供完善供應鏈服務，觸及財務規劃、會計、設計材料，擴至中下游，「台灣經驗無法複製也無可替代」。

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蕭美琴表示，相信台灣今日經濟成就及產業鏈優勢，都是來自國內各行各業的中小企業，「只要台灣中小企業好，台灣經濟就會好」，而中小企業愈穩定，台灣社會才會愈安穩，中小企業不僅在台灣社會經濟佔有關鍵地位，也創造大量就業機會和經濟成長動能，更是維繫社會安定的重要力量。

至於中小企業與外交的關聯性，蕭美琴指出，外交官工作就是行銷台灣、幫台灣交朋友，那要擦亮台灣這個品牌與標章，最重要的就是背後的實力，要有好的產品，推銷出去才有基礎，她也知道台灣人比較「古意」（忠厚老實），不太擅長自我行銷或是講大話，都是默默在做，台灣中小企業這樣的力量集結，就是「聚沙成塔」，成就堅實力量。

蕭美琴指出，如今made in Taiwan（MIT，台灣製造）或design in Taiwan（台灣設計研發）就是一個被信賴的標章，招牌背後的中小企業精神，成就台灣成為信賴、良善力量與品質保證的代名詞，台灣中小企業的精神是靈活、與時俱進，隨時能依照客戶需求或依國際情勢變化，進行調整與升級，「這也是台灣獨一無二的特色，也是我們中小企業所打拚出來的」，也助攻外交部門可以驕傲端出「台灣品牌」。

蕭美琴強調，相信中小企業與政府的力量是相輔相成，「中小企業愈強，台灣經濟愈好，台灣經濟愈有實力，我們在國際上講話，也會更有力道」，國際上不是只有比拳頭大小，而是在比良善力量，中小企業有眾多「頭家」（老闆）們，不僅自身事業有成，拚事業還在全球做公益、回饋社會，讓全世界看見台灣中小企業代表的價值是「拚道德、拚信任、拚台灣在國際上可以驕傲說出『我們的產品來自台灣』」。

蕭美琴表示，面臨全球變局、台灣人口結構改變等挑戰，美國、中國和日本亦都面臨人口老化，政府要提出新政策方案，例如推動智慧化、自動化和導入AI，政府在講「產業AI化、AI產業化」就是希望AI應用不侷限於高科技領域，還要導入百工百業。

蕭美琴指出，瑞士洛桑管理學院（IMD）國際競爭力指數排名上，台灣是名列前茅，觀察比台灣排名前面的經濟體，都是人口2000萬名以下，使她思索為何如此。答案是因為他們靈活應變，遇到困境總是能找到一條跨越障礙的新路徑，台灣中小企業何嘗不是如此？

談及淨零轉型，蕭美琴強調，台灣是善盡國際責任的經濟體，才能維持國際供應鏈優勢，「這條路雖然辛苦，但是我們還是要走」，經濟部提出綠色資金等諸多舉措，也鼓勵業界以大帶小，提升台灣產業整體體質，相信台灣可以，中小企業靈活應變更有這個能力。

蕭美琴強調，台灣中小企業的韌性是能曲能伸、有張力，在被打壓後還能有力量再跳起來，是遇到障礙也能靈活克服與跨越，resilience已經成為台灣的代名詞，「台灣的驕傲，你們（台灣中小企業）都是台灣的寶貝」。

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