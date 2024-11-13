川普政見若落實！專家警告：人民幣恐重貶50％

經濟學家警告，川普若落實政見、提高關稅，將開啟一波美元大幅升值走勢，勢必也會為新興市場帶來巨大衝擊。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普將回鍋白宮，勢必對全球經濟產生影響。布魯金斯研究所高級研究員暨國際金融協會（IIF）前任首席經濟學家布魯克斯（Robin Brooks）警告，未來川普如果落實政見、提高關稅，將開啟一波美元大幅升值走勢，勢必也會為新興市場帶來巨大衝擊。

布魯克斯在《金融時報》提及， 2018年美國對中國半數的進口商品徵收25%的關稅後，人民幣兌美元匯率下跌了10%，幾乎是一對一的抵銷美國加徵關稅的效應。因此，美國進口物價變化甚小，對美國疫前低通膨大環境的影響不大。教訓是，遭美國關稅矛頭對準的國家，其貨幣將應聲重貶，以抵銷出口競爭力承受的打擊。

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如果接下來川普進一步徵收甚至可能更高的關稅，布魯克斯表示，人民幣貶值就迫在眉睫。這是因為，當人民幣貶值預期深入人心時，中國歷來都在與資本外逃抗爭，2015年和2016年時就引發大量資金外流，導致中國官方外匯存底損失1兆美元。

他提及，若川普對所有中國的進口商品徵收60%的關稅，再考量2018年起實施至今的關稅，人民幣兌美元匯率可能需要下跌50%，才能維持美國進口價格穩定。即使中國以報復性關稅還擊，人民幣所需貶值的規模也可能是史無前例。

對其他新興市場來說，如此大幅度的貶值將是一枚震撼彈。亞洲各地的貨幣將與人民幣同步貶值，會拖累其他新興市場的貨幣。大宗商品價格也會因而下跌。首先，市場將看到關稅戰以及隨之而來的所有不穩定因素對全球成長的負面影響。

其次，全球貿易以美元計價，這意味著當美元升值時新興市場就會失去購買力。實際上，金融狀況將收緊，這也將打壓大宗商品，增加出口國貨幣的貶值壓力。

在這種環境下，布魯克斯指出，緊釘美元的許多新興市場貨幣尤其脆弱。隨著貶值壓力愈演愈烈，目前與美元匯率牢牢掛鉤的新興市場貨幣，特別是阿根廷披索、埃及鎊和土耳其里拉，恐將面臨「爆炸性貶值」。

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