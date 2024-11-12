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壽險公會攜手台大、北榮 「保險理賠醫起通2.0」今上線

2024/11/12 19:03

壽險公會今宣布「保險理賠醫起通2.0服務上線」。左起為台北市政府衛生局局長黃建華、壽險公會理事長陳慧遊、台北榮民總醫院主任侯重光。（記者吳欣恬攝）壽險公會今宣布「保險理賠醫起通2.0服務上線」。左起為台北市政府衛生局局長黃建華、壽險公會理事長陳慧遊、台北榮民總醫院主任侯重光。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕響應賴總統「健康台灣」願景，壽險公會今宣布「保險理賠醫起通2.0」服務上線，台大醫院、台北榮民總醫院、國泰醫院以及新光醫院等4家醫學中心率先響應，第一波總共有22家醫院31個院區加入。

保險局長王麗惠致詞時表示，截至去年底為止，商業醫療保險有效契約達8500多萬件、4000多億元，給付1300多萬件、超過2000億元，顯示國人健康醫療保障需求市場龐大。

但商業醫療保險的理賠作業涉及保戶、醫院機構和保險公司，過去民眾須向醫院申請單據，再送到保險公司。壽險公會自2022年5月開始提供保險理賠醫起通，經保戶授權，醫院即可透過平台直接將醫療資料提供給保險公司，降低醫療保險申請理賠的時間成本。

此次「保險理賠醫起通2.0」將服務升級，獲國防部軍醫局及國軍退除役官兵輔導委員會的大力支持，協調多家國軍醫院和榮民醫院參與。

壽險公會理事長陳慧遊表示，保險不僅是冷冰冰的契約，當民眾面對病痛和困難時，保險業應該在第一時間提供必要的支持和幫助，讓民眾療養時不用再為繁瑣的保險理賠流程煩惱，真正感受到保險業的關心和溫暖。

近年來金融科技持續發展，壽險公會2020年7月陸續與25家產壽險公司建置「保險科技運用共享平台」，利用區塊鏈技術實現「單一申請，文件互通」的目標，讓民眾在保險理賠及資料變更上能夠享受到方便快捷的一站式服務。

其中理賠聯盟鏈至今已完成超過150萬件服務，平均理賠處理天數僅3天，理賠總額超過新台幣750億元的成果。全國21家壽險公司和4家產險公司已加入服務行列。

目前，包括臺大醫院、台北榮總、國泰醫院、新光醫院、高雄榮民總醫院、國軍花蓮總醫院、雙和醫院、台北榮民總醫院新竹分院、屏東榮民總醫院、國軍高雄總醫院屏東分院在內的共22家醫院31院區已加入此一站式服務。尚有包含長庚醫院、亞東醫院、慈濟醫院在內共12家醫院已完成簽約，目前正在建置系統中。

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