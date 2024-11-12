迎疫後商機 寬宏前3季賺逾半個股本

迎疫後商機，寬宏前三季賺逾半個股本。（擷取字官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕迎來疫後商機！文創股寬宏藝術（6596）今日公告第三季季報，今年前三季營收達13.74億元、年增47%，稅後淨利1.68億元、年增70%，每股稅後盈餘（EPS）5.10元，前三季賺超過半個股本。

寬宏指出，第三季受惠鄭中基高雄巨蛋演唱會2場，《媽媽咪呀！》音樂劇、《搖滾教室》音樂劇、林志炫台北小巨蛋演唱會、Ozone台北小巨蛋演唱會等；展覽則有台北科教館《恐龍光影展》、高雄駁二《冰雪祭》、台中文資園區《殭》展，由於展演節目賣座良好，第三季單季營收約3.99億元，單季毛利率達33%，單季稅後淨利達0.71億元。

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展望第四季旺季，寬宏表示，目前有10月王心凌台北小巨蛋演唱會2場、愛爾蘭傳奇踢踏舞大河之舞8場、11月有兒童音樂劇汪汪隊立大功-海盜歷險記8場、FEniX 華山Legacy演唱會、12月有李國修紀念作品《莎姆雷特》全省10場、TRASH《幸福的末班車》15週年台北小巨蛋演唱會、日本樂團Official髭男dism台北小巨蛋演唱會，以及羅志祥跨年高雄巨蛋演唱會2場。

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