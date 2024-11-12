豆府前3季每股賺11.19元 年減0.51元

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752）今天公布第3季合併營收達9.62億，年增率為18%；稅後淨利為0.94億元，每股盈餘3.52元，年減0.64元。（取自涓豆腐粉絲頁）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖餐飲集團豆府（2752）今天公布第3季合併營收達9.62億，年增率為18%；稅後淨利為0.94億元，每股盈餘3.52元，年減0.64元；累計前3季合併營收達26.78億，年增率達15.8%；稅後淨利為2.97億元，每股盈餘為11.19元，則較去年同期減少0.51元。

豆府表示，前3季營運成長主因，除了整體台灣消費景氣穩定外，豆府餐飲集團也持續拓增旗下各品牌門店數，旗下各品牌門市從去年9月的68家，增至今年第3季達79家，且新增門店數多為聚餐型的集團品牌。

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包含「涓豆腐」從22家增加到26家，「北村豆腐家」從18家增加至20家，「姜滿堂」與「帕泰家」也都增加到6家門市，加上各品牌戮力強化消費者的到店體驗，帶動豆府前3季營收仍較去年同期有著明顯成長，獲利受到各項成長上揚影響，則被壓縮。

展望未來，豆府餐飲集團將朝多品牌與多角化的營運方針，旗下主要品牌將持續拓點，包含韓式料理品牌「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」、韓國直火燒肉「姜滿堂」、越南料理「飛機河粉」、泰式料理「帕泰家」以及台式料理「阿達師五星麵舖」，目標在2025年底前達到集團百店目標。

除了提升門店數量，豆府集團也透過集團APP「豆府鐵粉卡」，增加與消費者間的互動與黏著性，提升會員來店消費及線上購物頻次；集團也多角化經營推出即食與冷凍食品，以及積極洽談海外夥伴積極合作，都將為豆府餐飲集團增添營運成長動力。

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