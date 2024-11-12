台航前3季EPS 2.35元 明年運價難預測

台航董事長劉文慶。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台航（2617）前三季營收33.06億元，年成長13.43%，營業毛利年成長34.97%，主要成長動能來自中油觀塘工業港案之拖船全數投入營運、澎湖輪新船效益、今年5月起陸續新增4艘散裝輪交船營運以及本期散裝運價指數走升，使浮動租約之散裝收入增加所致。業外損益部分，因持有之陽明普通股本年度股利發放減少，從每股20元降為每股2元，因此業外收入及利益較去年同期減少，前三季稅後淨利9.79億元，前三季EPS 2.35元。

展望明年運價，台航表示，明年乾散裝船噸淨增加將較今年略低，但川普總統上任後其關稅政策、紅海危機、俄烏及以巴戰爭是否加速結束，將影響國際貿易、航路浬程及烏克蘭的海運出口，因此明年運價是否較今年為高，較難預測，但中、長期而言，未來三年新船運力成長有限，再加上2023年開始IMO針對現有船實施能源效率指標（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等措施，已導致部份船舶開始減速因應，今年在歐盟開始課徵碳稅後，將促使更多船舶以經濟航速運行，致使船舶周轉率減少，有助於運價提升。

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台航表示，考量國際間對溫室氣體（GHG）排放管制日趨嚴格，為強化現有船隊競爭力，加速汰舊換新，除今年初已訂造2艘4萬載重噸散裝新船，預計2026上半年交船營運外，第三季另處分2艘6萬載重噸老舊及高價船舶，並經董事會通過再訂造2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計2028年第三、四季交船。

台航表示，今年第三季乾散貨淡季，中、小型船舶運價平均仍較去年為佳，尤其是輕便型船舶高出約50%超出預期。第四季由於南美洲受乾旱影響及中國進口玉米減少，自10月以來巴拿馬極限型運價受到拖累，運價下滑，台航為有效降低短期運價大幅波動風險，散裝船隊租約部分採固定日租、部分隨運價指數浮動或半浮動且設租金上下限等方式配置，以因應近期市場運價疲弱，讓整體船隊尚能維持一定獲利。

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