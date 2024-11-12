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全家超商與長榮空廚合資長家食品 今年要賣12億元義大利麵

2024/11/12 18:00

「全家」不斷突破創新，打造高達9種麵體為通路最多元，包含直圓麵、天使麵、筆尖麵、彎管麵、細扁麵、寬扁麵、貓耳朵麵、雲朵麵、公主麵。（全家提供）「全家」不斷突破創新，打造高達9種麵體為通路最多元，包含直圓麵、天使麵、筆尖麵、彎管麵、細扁麵、寬扁麵、貓耳朵麵、雲朵麵、公主麵。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家便利商店打造義大利麵連鎖專門店，攜手長榮空廚以45%和55%合資成立的長家國際食品，專責生產義大利麵，目前已打造全台首座自動化產線，日產義大利麵最高可達10萬份，助攻uno pasta品牌義大利麵今年業績挑戰12億元。

全家便利商店商品本部副本部長黃正田表示，「全家」uno pasta以「本質精進、創新聯名」雙軸策略，帶動去年義大利麵業績衝破10億元，年銷逾千萬份，相當於每2.5秒賣出1份。

「全家」觀察近年消費者除經典款外，亦追求義大利麵特殊口感，「全家」不斷突破創新，打造高達9種麵體為通路最多元，包含直圓麵、天使麵、筆尖麵、彎管麵、細扁麵、寬扁麵、貓耳朵麵、雲朵麵、公主麵。

醬汁部份不僅於白醬中加入鮮乳坊的桂芳鮮乳，更有清炒、粉紅醬、辣味、韓式等豐富醬汁；常態穩定供應品項數更多達13款以上，近年更攜手台北最強義大利麵餐廳solo pasta、排隊名店pastaio聯名推新品，讓全台消費者在便利商店就能品嚐名店美味。

因應uno pasta連年至少1成以上的消費市場成長，「全家」於去年與長榮空廚合資設立義大利麵專門廠「長家」，為便利商店業界首家專責義大利麵生產的鮮食廠，也是全台唯一自動化義大利麵產線，由日本技術團隊來台指導，將煮麵機、玉取機、落盒機、抹醬機及包裝機等5種自動生產機台搭建組合而成，目前日產能最高可達到10萬份。

「長家」自動化義大利麵產線，為日本原裝進口自動連續式煮麵機，涵蓋12槽熱水與3槽冰水冷卻機，精準計算麵條達到最適口感的秒數與溫度。

麵條經過自動麵體分球機（玉取機）與落盒機，精準分裝每1盒義大利麵麵量，再透由自動注餡塗抹機與連續式餐盒封口機，確保醬汁份量與整體賣相符合標準，最後細心放上肉、海鮮、起司等主食配料，才誕生一盒盒擁有專門店美味、穩定高品質的義大利麵。

全家指出，時序入秋漸有涼意，消費者對溫暖型商品需求拉升，「全家」uno pasta秋冬重磅首發，結合溫降熱湯與異國料理風潮，創新推出便利商店首見的「湯義大利麵」，麵體採用AGNESI特殊「雲朵麵」麵款，可包覆更多醬汁，並推出「義式鮭魚」及「羅勒海鮮」雙口味，為uno pasta再注入成長動能。

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