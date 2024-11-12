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特斯拉員工薪水比同行低 馬斯克「靠1招」留住人才

2024/11/12 19:26

特斯拉員工甘願接受較低的薪資，主要歸功於豐厚的股票獎勵策略。（資料照，路透）特斯拉員工甘願接受較低的薪資，主要歸功於豐厚的股票獎勵策略。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電動車大廠特斯拉（Tesla）在全球相當知名，總是吸引數百萬求職者，而被錄取的新進員工卻甘願接受較低的薪資，主要歸功於執行長馬斯克（Elon Musk）祭出的豐厚股票獎勵策略。

外媒《商業內幕》取得特斯拉內部薪酬資料庫的存取權，截至2021年12月，該資料庫涵蓋近10萬名員工的薪資資訊。資料庫顯示，特斯拉的策略是提供較低的底薪，但以優渥的股票獎勵來留住人才。

特斯拉約1.3萬名美國全職員工的基本薪資進行比對，整體而言顯著低於競爭對手。據2021年證監會（SEC）文件顯示，公司員工年薪中位數約為4萬美元（約新台幣129萬元），而2023年則上升至4.6萬美元（約新台幣149萬元），只高於亞馬遜的3.6萬美元（約新台幣116萬元）。

特斯拉現任員工表示「公司給予的股票，讓人們更容易接受較低的基本工資」，前招募人員說「這是一個文化問題，甚至不關乎你有多聰明或你懂多少。他們在找願意學習並投入額外時間的人」。

報導提及，這種高風險、高回報的薪酬制度搭配嚴格的招聘流程，甚至過去特斯拉的招聘都要經過馬斯克本人簽署批准。

報導顯示，部分特斯拉員工收到的股票報酬高達數百萬美元，薪資資料顯示，2020年和2021年，有44名美國員工獲得價值超過100萬美元的股票，另外，管理階層甚至獲得價值95萬美元至2000萬美元不等的股票獎勵。

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